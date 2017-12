Vecinos reclaman por seguridad luego de que hirieran a un bebé y su madre durante rapiña

Este viernes varios vecinos y familiares de la madre que fue herida junto con su hijo de 15 meses durante una rapiña en Flor de Maroñas se reunieron y quemaron cubiertas para reclamar por mayor seguridad.



Las personas que viven en la zona comentaron a Telenoche que este tipo de situaciones son habituales en la zona lo que genera molestia general en el barrio.



"Me da miedo salir a la calle, por las dudas no voy a salir por un tiempo", indicó la joven y contó que el asaltante la amenazó antes de huir, "se levantó y me dijo que nos vamos a volver a ver", dijo a Telenoche.



El episodio ocurrió en la noche del jueves, cuando la madre se bajó del ómnibus con su hijo y caminaba hacia su casa. En ese momento un desconocido la siguió y la amenazó con un arma blanca exigiéndole el dinero.



La joven le ofreció el celular y la mochila pero el delincuente no aceptó, solo quería "la plata", según contó la madre de la víctima a El País.



El delincuente arremetió contra la mujer y su hijo, produciéndole dos cortes al niño y un puntazo en el brazo a la madre. El delincuente terminó por huir.



El bebé estuvo internado en el Hospital Pereira Rossell y fue dado de alta.