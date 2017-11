Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones”

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo a medios uruguayos que lo acompañaron en su visita a México que el acuerdo sellado entre el gobierno y la empresa finlandesa UPM fue público, y que también participaron representantes de los sindicatos de trabajadores.



El jefe de Estado aclaró que a partir de ahora trabajarán para conformar un protocolo de acción para prevenir conflictos laborales antes que estos se transformen en medidas sindicales de lucha.



Hoy El País informó sobre el contrato de inversión firmado entre la empresa finlandesa y el Poder Ejecutivo. En el texto la multinacional deja explícito que si no se logra un acuerdo entre las partes para elaborar un protocolo de prevención y solución de conflictos, así como regular las ocupaciones y piquetes sindicales, la empresa condiciona la confirmación de la segunda planta de celulosa en el centro del Uruguay.



Vázquez confirmó la información y dijo que todos los actores involucrados están al tanto del tema.



“Es una aspiración de UPM. Aspira que trabajemos para que evitemos las ocupaciones”, dijo el mandatario. “Nadie quiere transitar conflictos. Tenemos que encontrar mecanismos que en todo el mundo laboral podamos –a través del dialogo y el intercambio– prevenir los conflictos”, agregó.



La posición del Sunca.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Óscar Andrade, dijo que los trabajadores no están de acuerdo con la condición que puso UPM al gobierno uruguayo para instalar la nueva planta de celulosa de la que informó El País: la creación de un protocolo de prevención de conflicto laboral que regule las ocupaciones.



"Este texto ya había estado sobre la mesa y no estamos de acuerdo: el Pit-Cnt no puede comprometerse a algo que acordaron en forma bipartita (el gobierno) con la empresa", opinó el dirigente en declaraciones al programa Inicio de Jornada de radio Carve.



“Es un error lo que hace el gobierno en el sentido de avanzar de manera bipartita en temas que van a ser de la negociación tripartita (...) Es una metodología equivocada”, opinó. Dijo que ahora los sindicalistas no van a ir y a decirle al gobierno: “´Ya que ustedes se pusieron de acuerdo sin nosotros, ¿dónde hay que firmar?´, así no se construye el acuerdo”, puntualizó.