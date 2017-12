Vázquez pidió al FA discutir las diferencias "en casa"

Unidad y unidad fue lo que solicitó el presidente Tabaré Vázquez a la bancada del Frente Amplio en un almuerzo de camaradería en la residencia de Suárez y Reyes. Solo así, dijo, se logrará el cuarto gobierno, por lo que pidió discutir las diferencias puertas adentro.

Refresco, cerveza y whisky, un picadillo de asado, chorizos y helado de crema con salsa de arándanos de postre. Ese fue el menú que ofreció el mandatario para confraternizar con la bancada y dar un mensaje de fin de año a diputados y senadores oficialistas.

El asado sirvió para distenderse y bajarle la tensión a un año —que como bien reconoció Vázquez— no fue nada fácil para el Frente Amplio. La pérdida de la mayoría parlamentaria (tras el alejamiento de Gonzalo Mujica), las diferencias con el diputado "rebelde" Darío Pérez y la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, golpearon a la izquierda. Pero ayer, eso pareció haber quedado en el olvido y todos los participantes coincidieron en que el clima fue muy fraterno.

El gran ausente fue el diputado Pérez y el expresidente José Mujica, quien prefirió quedarse en la chacra de Rincón del Cerro, aunque envió flores a las legisladoras. "Y la frutilla la puso el Pepe que nos mandó, a través de Lucía (Topolansky), unas flores de su chacra", escribió en Facebook la diputada Manuela Mutti del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Vázquez habló alrededor de 15 minutos y manifestó su certeza de que la coalición "sigue siendo la fuerza política que supone la mejor opción para el pueblo uruguayo". Así fue que dijo estar convencido de que se logrará un cuarto gobierno, a pesar de los errores y las dificultades, contaron a El País fuentes legislativas.

Según afirmó, "las conquistas solo las mantiene el FA". "Lo que menos importa somos nosotros, los nombres y lo que más importa es el proyecto", aseguró. Allí fue cuando hizo referencia a que "los problemas se resuelven en casa" y las discusiones también deben darse a la interna, relataron varios legisladores a El País.

Fue un discurso breve, pero muy centrado en la unidad. "Fortalezcamos la unidad, ese factor histórico que nos identifica. No es la unanimidad, es la construcción de un nuevo tiempo de desafíos, que tenemos la obligación de avanzar juntos para resolverlos por el bien del pueblo uruguayo. Con modestia, con responsabilidad trabajemos juntos por ese factor histórico", señaló según transcribió en Facebook el diputado Óscar de los Santos (Alianza Progresista).

Para Vázquez, lo importante es mantener "la unidad en la diversidad", una frase muy repetida dentro del oficialismo. "No se trata de hacer seguidismos, porque no somos un partido de opinión única, pero después de que se salde la discusión hay que salir unidos", aseguró el mandatario a los legisladores. "Fue como una gran arenga a la unidad", comentó otro de los participantes para resumir el espíritu de la oratoria del primer mandatario.

Según Vázquez, cuando la unidad no está hay "retrocesos" como en Brasil o Argentina. Además dijo que el 2018 será clave para terminar de dar cumplimiento al programa de gobierno, lo cual consideró fundamental para seguir adelante.

Además Vázquez agradeció al Frente Amplio por todo lo que le brindó, al permitirle llegar a la Intendencia de Montevideo, y dos veces a la Presidencia de la República. Por lo que llamó en todo momento a cuidar "el proyecto político".

La vicepresidenta Lucía Topolansky coincidió con Vázquez en la importancia de la unidad, y señaló que se debe cumplir con el mandato impuesto por la ciudadanía de legislar.

Topolansky hizo un balance del 2017, que según dijo fue un año complejo, pero "no hubo crisis institucional", sino política. Aunque ayer no se discutieron temas puntuales, en la lista de prioridades para el 2018 está la aprobación de la Rendición de Cuentas, la Universidad de la Educación y el impuesto a los retirados militares, que quedó postergado por diferencias manifestadas por Darío Pérez.

En el mes de febrero, el Frente Amplio acordó citar una Agrupación Nacional de Gobierno para planificar el año. Además se espera que los ministros que decidan hacer campaña se retiren para dedicarse a la actividad electoral.

Hacer política.

Los senadores y diputados frenteamplistas salieron ayer del almuerzo con Vázquez con un gran optimismo. Se fueron convencidos de que el presidente "hará política" y ayudará desde su lugar para que el Frente Amplio vuelva a obtener el gobierno en las elecciones del año 2019.

Días atrás, el presidente Vázquez fue cuestionado por la oposición por concurrir a un comité de base del Parque Rodó, donde pronosticó un nuevo triunfo de la coalición de izquierda. El diputado Tabaré Viera (Partido Colorado) amenazó con denunciar a Vázquez ante la Suprema Corte, por una supuesta violación de la Constitución.

"Dentro de la ley todo, fuera de ello nada. No infringí para nada la Constitución", aseguró Vázquez a Búsqueda al ser consultado por su vista al comité de base. Para decir eso se basa en que no estamos en campaña electoral y el Frente Amplio no tiene ni siquiera un candidato definido, por lo que descarta haber violado la Constitución como le recriminan.

Rossi fue el único ministro.

El ministro de Transporte Víctor Rossi fue el único que se hizo presente ayer en la residencia de Suárez y Reyes, en el almuerzo organizado por el presidente Tabaré Vázquez para la bancada oficialista. Su presencia llamó la atención, ya que la reunión con los ministros se había celebrado un día antes, indicaron a El País fuentes legislativas. El otro integrante del gabinete que se hizo presente en el lugar fue el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, quien hace de nexo entre la bancada y el presidente de la República.

Su intervención se produce generalmente cuando se dan cortocircuitos entre el Ejecutivo y la bancada, por ejemplo cuando se iba a votar el proyecto de ley que suponía una solución para los cincuentones.