Para Vázquez, la oposición no está preparada

La oposición salió con dureza al cruce del presidente Tabaré Vázquez quien, en declaraciones a la revista "Caras y Caretas", dijo que "no está preparada para ser gobierno" y que "su propuesta no va más allá de unos titulares bastante ambiguos pero suficientemente retrógrados". "No todo ha sido viento de cola, como sugieren algunos que en su necedad se niegan a reconocer que incluso el viento de cola dejó de soplar hace un buen tiempo", criticó el presidente.

Vázquez dijo en la entrevista que "el Uruguay de hoy es bastante mejor y diferente que el de 2005" y que eso es mérito "de la sociedad uruguaya en su conjunto". Sin embargo, manifestó que "sería muy necio negar" que el gobierno y el Frente Amplio fueron "factores fundamentales" para ello.

Vázquez dijo que entiende que "la palabra retrógrado puede sonar fuerte", pero que "más fuerte es que a falta de un proyecto de futuro o simplemente de falta de confianza en sí mismos, en la sociedad y en el futuro, haya quienes propongan volver a un pasado ya superado, porque no es verdad que todo pasado fue mejor".

El senador colorado José Amorín escribió en Twitter: " La soberbia es mala consejera y el discurso tribunero para fanáticos aburre. Verdaderos retrógrados son los que no saben o no pueden: reformar la educación, combatir la inseguridad, bajar tarifas e impuestos, aprobar un TLC, superar Populismo y Demagogia".

Su colega del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió que Vázquez "está cada vez más lejos de la realidad y la soberbia es muy mala consejera".

El diputado del Partido Nacional, Alejo Umpiérrez enumeró que"retrógrados son 622 millones de Ancap, 300 de Pluna, 150 de la regasificadora, 75 palos del Fondes, 15 de Alas U, 14 del puerto de aguas profundas y 1500 para ferrocarril para el negocio privado de una empresa"."Con 3000 millones, ! sí que haríamos políticas sociales! Eso es retrógrado", disparó. El senador colorado Pedro Bordaberry escribió que un presidente "debe unir y no separar, debe construir y no destruir, debe ser tolerante, no intolerante, debe tender puentes, no destruirlos". Y le deseó en Twitter que "el espíritu de la Navidad en algún momento llegue a su corazón".