Vázquez: el gobierno está "consiguiendo cosas muy importantes" en educación

El presidente Tabaré Vázquez dijo que el gobierno está "consiguiendo cosas muy importantes" en materia educativa y que esta será la prioridad en el 2018.



Consultado sobre este tema por el semanario Búsqueda, Vázquez manifestó que el gobierno espera "seguir profundizando las líneas" de acción en materia educativa y que los principales logros en este sentido se están consiguiendo en "esa interfaz que hay entre el niño y la niña que salen de Primaria y pasan a Secundaria".



"Los primeros estudios que hemos hecho están demostrando que hay un buen resultado, como hubo en Primaria, para disminuir la repetición y la deserción", consideró.



Sobre el objetivo del gobierno en materia educativa para este período, que era lograr que el 100% de los menores de 18 años permanezcan en el sistema educativo y que el 75% finalice la enseñanza media en 2020, Vázquez dijo que se seguirá "avanzando" para concretarlo.

"Campaña"

Sobre su aparición en un comité de base hace dos semanas, en la que pronosticó una victoria del Frente Amplio en 2019, Vázquez sostuvo que "la Constitución no le permite al presidente ser dirigente de un fuerza política: yo no lo soy. Y no le permite al presidente tener actividad electoral: primero, no estamos en años electorales, y segundo ni siquiera mi fuerza política tiene un candidato para las próximas elecciones".



Señaló que acudió al comité de base "como voy a una reunión familiar, a una reunión de amigos. Me enteré de que había una reunión de frenteamplistas que estaban despidiendo el año y festejando el cumpleaños del presidente de ese comité de base y fui a saludar. Y me dieron el micrófono y dije lo que dije. Y estoy completamente seguro que ni siquiera rocé el artículo 77 de la Constitución".



"Es más", continuó el mandatario, "voy a realizar todas las actividades políticas que me permita la Constitución, porque el presidente de la República es un hombre político, no es un administrativo ni un técnico".

TLC

Consultado sobre si cree que en 2018 se pueda firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), Vázquez dijo que ve "un poco reticente" al bloque del viejo continente. "Tiene algunos países que no están dispuestos a avanzar en un acuerdo que toque los productos agropecuarios, la carne. Pero bueno, hay que seguir trabajando", afirmó y manifestó que el etanol también está "trancando" el tratado.



De la misma forma, consideró que si el acuerdo "no sale, la responsabilidad no es nuestra", ya que "el Mercosur llegó al límite que plantea la Organización Mundial de Comercio (OMC) de liberar el 90% de los productos". "Era lo que pedía la UE, se lo dimos", sentenció.



El presidente dijo estar "convencido" de que Uruguay debe "avanzar" en la dirección de nuevos acuerdos de comercio con otros países. "Tiene que buscar consolidar los mercados que tiene y buscar nuevos", ya que entiende que "el mercado interno uruguayo puede ser un motorcito bien importante cuando cae el comercio a escala internacional" pero si el objetivo es "desarrollar políticas públicas", el país debe "abrirse al mundo".



Consultado sobre si la elección de Sebastián Piñera como presidente de Chile puede complicar un acuerdo con ese país, Vázquez respondió: "Espero que no".

El presidente adelantó que "a principios de año" hablará con los ministros que hayan decidido ingresar en la campaña electoral de 2019, para tratar sus renuncias y posibles sucesores.



Al ser consultado sobre la gestión de Lucía Topolansky como vicepresidenta de la República, dijo que "su trabajo ha sido excelente". "Para mí es un apoyo enorme e invalorable", señaló.

Sobre el aumento de tarifas de cara al 2018, Vázquez sostuvo que "lo que buscan es mejorar la economía aún más en el país a efectos de desarrollar política públicas".



"La población pide y con razón: queremos mejor y más educación, mejor y más seguridad, mejor y más vivienda, mejor y más beneficios sociales", señaló el mandatario, y consideró que el dinero de los impuestos "no es que van a un saco ahí para estar guardados", sino para "hacer un retorno a la sociedad en políticas públicas".



"Si uno ve la curva de crecimiento de la inflación a lo largo de 10, 12 años de gobierno del Frente, y la curva de crecimiento de la globalidad de las tarifas públicas, están muy por debajo el crecimiento de las tarifas públicas de lo que creció la inflación", aseguró el presidente y añadió que "eso es una rebaja, no directa, pero sí indirecta".