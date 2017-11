Vázquez: "El Frente Amplio ha hecho crecer el país de manera ininterrumpida"

El presidente Tabaré Vázquez destacó hoy que el Frente Amplio "ha hecho crecer el país de manera ininterrumpida" y que se ese crecimiento se ha destacado en comparación con otros países de la región. "Antes de que llegara el FA al gobierno, no era esa la situación".

El presidente reconoció que cuando el FA llegó a la Presidencia, tuvo condiciones internacionales favorables (el llamado "viento de cola"). Pero recordó que también Brasil y Argentina "tuvieron viento de cola y no crecieron como Uruguay. El único componente que cambió fue la llegada del FA al gobierno", luego de lo que, agregó, "Uruguay sufrió transformaciones revolucionarias".



En otro pasaje de la entrevista, Vázquez destacó las reformas aplicadas por el Frente Amplio. "Venga el gobierno que venga no se podrá dar marcha atrás con las reformas. Puede haber mucho recorte, pero será difícil que echen atrás la reforma de salud, impositiva o laboral".



Y sobre la reforma sanitaria, destacó que "no hay país en el mundo que tenga la universalidad en salud que tiene Uruguay".



La entrevista de Vázquez es la primera de un ciclo de entrevistas que realizará el Frente Amplio.



“Hay que mejorar la educación en Secundaria, sí. Pero hemos ido mejorando. La educación no debe ser solo preparar gente para que trabaje, debe ser para desarrollar la cultura, actividades culturales, artísticas y apostar a la inteligencia”, agregó el presidente.



Por último el mandatario destacó la necesidad de mejorar la gestión a nivel público. Algo que consideró “se puede lograr”. “Hoy hay sectores públicos de salud que están mejor que los privados. Cuando el FA llegó al gobierno había una diferencia abismal y en algunos casos se están logrando cosas muy importantes”, dijo.