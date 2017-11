Vázquez: femicidios son "un flagelo mundial que amerita un estudio profundo"

El presidente Tabaré Vázquez encabeza desde las 9 horas un nuevo Consejo de Ministros abierto en la localidad de Pirarajá, acompañado por sus secretarios de Estado y por la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña.

El mandatario manifestó su "profundo dolor" por los crímenes contra mujeres y niñas ocurridos en las últimas semanas, que fueron calificados de "terribles acontecimientos". "Expresamos nuestra solidaridad con los familiares, amigos, compañeros de clase de las niñas asesinadas", indicó.



En este sentido, sostuvo que el gobierno asume "el compromiso público de trabajar fuertemente con toda la sociedad en seguir buscando caminos y formas de enfrentar esta terrible patología que sufren no solo la sociedad uruguaya, sino también países de la región y del mundo".



Vázquez calificó los reiterados sucesos de femicidios como "un flagelo mundial que amerita un estudio profundo, para evitar en lo posible que vuelvan a suceder estos tristes hechos".

El presidente recomendó a "los padres, hermanos, amigos" que "ante cualquier hecho sospechoso no duden un instante en hacer la denuncia correspondiente", ya que "si no es nada, no es nada, pero quizás podamos evitar algunos hechos haciendo la denuncia correspondiente".



Sobre las medidas propuestas en los últimos días desde sectores de la oposición, el presidente señaló que si hay que hacer "un registro de pedófilos o delincuentes sexuales que sea público, muy bien, lo estudiaremos", pero "otros planteos maximalistas" como la cadena perpetua o castración química "habría que tomarlos con mucha cautela", algo que manifestó previo al inicio del Consejo de Ministros.

Ante un planteo realizado por la intendenta Peña sobre las sucursales del Banco República (BROU) en el interior, el ministro de Economía y FInanzas, Danilo Astori, manifestó que "la reforma del BROU es inexorable" y el gobierno la va a "hacer sí o sí".



Sería un error pensar que el Banco República puede seguir funcionando con su estructura tradicional", indicó el secretario de Estado, quien consideró que su estructura actual está diseñada para otra época.



En este sentido, pidió tener un "espíritu abierto" de cara a las reformas del BROU.