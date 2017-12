Vázquez dijo que la Unión Europea "tiene la palabra" con el Mercosur

El presidente Tabaré Vázquez afirmó hoy en la Cumbre del Mercosur que la Unión Europea (UE) "tiene la palabra" en la negociación con el bloque y apuntó que será "una enorme frustración" si el acuerdo entre ambas partes fracasa.



"El contexto en que nos reunimos exige conducción política y toma de decisiones", declaró Vázquez en la cumbre que se celebra en la capital brasileña, diez días después de que se frustró la intención de anunciar el acuerdo Mercosur-UE en la reunión que la Organización Mundial de Comercio (OMC) celebró en Buenos Aires.



Según Vázquez, el Mercosur, presidido por Brasil en los últimos seis meses, asumió "con fuerza, con seriedad y con responsabilidad" las negociaciones con la UE y presentó una oferta que abarca el 92 % de su universo exportador, con lo que ahora "la palabra" la tiene el bloque comunitario.



"Pese a nuestro empeño, el acuerdo aún no se ha concretado" y "lo que falta no es menor", porque se refiere sobre todo a los capítulos de carne y biocombustibles, que son "fundamentales" para el Mercosur, apuntó el mandatario uruguayo.



Vázquez, quien centró casi toda su intervención en la negociación con la UE, también se dijo confiado en que "ahora que los europeos tienen la palabra, la usarán con responsabilidad, pues sería una gran frustración si no fuera así".



A la cumbre, que tiene como anfitrión al presidente brasileño, Michel Temer, asisten también los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; y Paraguay, Horacio Cartes.



Asimismo, están presentes los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Guyana, David Granger; así como representantes de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam, todos países que mantienen un estatus de Estados asociados al bloque suramericano.