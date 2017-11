Vázquez cerró con críticas al "lobby" de las "multinacionales del tabaco" y los alimentos

Este mediodía, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, junto al presidente Tabaré Vázquez, cerraron la Conferencia Mundial para la prevención de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), que comenzó el pasado miércoles.



Vázquez agradeció, en inglés, a su "hermano" Tedros y a sus "hermanas y hermanos" en el público por su presencia en Uruguay.

"Lo que voy a decir no es novedad, es obvio: el mundo está en serios problemas. A la terrible amenaza, altamente rechazable y despreciable de los atentados terroristas que está sufriendo la humanidad y ante una eventual situación de un desenlace bélico, que en estos días tiene signos de la utilización de la fuerza nuclear, lamentablemente se suman acontecimientos que son preocupantes para el mundo", dijo el presidente.



Señaló que uno de ellos es "el cambio climático, que día a día nos muestra la impotencia del hombre para controlarlos". En segundo lugar mencionó "la agresión que el hombre y la mujer han hecho a nuestro medio ambiente, poniendo en riesgo la única casa que tenemos para vivir, que es esta tierra", y por último "el impacto negativo en el ser humano de las enfermedades, ya sean las transmisibles como las no transmisibles".



Indicó que estas enfermedades "golpean aún mas a los países de ingresos bajos y medio-bajos, muchos de los cuales aún no han podido controlar enfermedades infeccionsas y hoy se les suma el impacto negativo de las ENT".



"La humanidad está viviendo una pandemia como nunca antes había conocido. Estas enfermedades matan por año muchas más personas que las que en el siglo XX mataron las dos guerras mundiales juntas. Muchas (muertes) en grupos jóvenes de entre 29 y 50 años. Lo más dramático es que buena parte de estas muertes se podrían haber evitado", consideró.

Afirmó que "para luchar contra estas enfermedades no se necesitan grandes desembolsos económicos ni inversiones en equipamientos, con información y educación a los pueblos podríamos estar evitando al menos un tercio de estas muerte prematuras". Añadió que "la enfermedad es un tema de los médicos, (pero) la salud es un tema de todos".



Señaló que "el tabaco es responsable de una enorme cantidad de muertes que podrían ser evitadas" pero "no tiene un insecto o un roedor como agente transmisor", sino que "el agente transmisor tiene un nombre muy claro: la industria multinacional tabacalera, que sabe que mata a sus propios clientes y sabiendo eso desarrolla sus acciones de atracción para atrapar a las poblaciones más pobres del mundo".



En este sentido, indico que también "la obesidad que padece nuestra gente tiene una causa conocida, que es el "agente transmisor" que representan "las industrias de alimentos y bebidas, que sabemos que producen un daño enorme a la salud de nuestra gente".

"Lo que tenemos que vencer y aplicar para ello nuestro mayor esfuerzo es al lobby poderoso de estas industrias, que no escatima en esfuerzos para llevar adelante su misión de que, por ganar dinero, atenta contra los Derechos Humanos más importantes, que son el derecho a la vida y la salud", sentenció el mandatario.



"El blanco al que tenemos que apuntar esta definido", continuó Vázquez: "la herramienta fundamental para vencer estas enfermedades está en la educación y la información, es tarea de todos y también de los medios de comunicación. Tanto vale un medio de comunicación bien utilizado como un block quirúrgico modernamente equipado".



Por último, pidió "que todos asumamos el compromiso superior de trabajar mas unidos que siempre para combatir estas enfermedades".

El homenaje a Fikri

En su oratoria, Tedros lamentó la muerte de Mahmoud Fikri, director regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, quien murió en el vuelo hacia Uruguay: "A todos nos entristeció su fallecimiento".



Destacó la "hoja de ruta que está liderada por Uruguay, Finlandia y Rusia" para la prevención y control de las ENT.



"Los cambios verdaderos empiezan desde arriba, pero aquí hemos obtenido incluso más: más de 400 personas participaron de los talleres", indicó.



Pidió "actuar rápidamente para proteger a la gente de las ENT, hoy y mañana", y consideró que "las acciones para mejorar la salud mental también tuvieron un papel primordial".



Tedros agradeció a Vázquez por su "apoyo" y manifestó estar "ansioso por ver los resultados de su trabajo".