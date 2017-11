UPM solicitó plazo de 10 días al gobierno para analizar el contrato acordado con Uruguay

La empresa UPM solicitó al gobierno un plazo de 10 días para analizar el contrato acordado con las autoridades uruguayas para la instalación de la segunda planta en Paso de los Toros.



"UPM solicitó 10 días de plazo a los efectos de recorrer sus procesos internos de formalización. El gobierno uruguayo entendió que corresponde acceder a dicha solicitud", informa un comunicado difundido por Presidencia, luego de la reunión que autoridades de la firma mantuvieron con el presidente Tabaré Vázquez.



En el texto se informa además que el "20 de octubre se cerró el proceso de negociación" entre la empresa finlandesa y las autoridades del Poder Ejecutivo. Además hoy se recibió por parte de UPM la devolución del contrato "que está siendo revisado por el equipo uruguayo", agrega la comunicación oficial.

"Un acuerdo satisfactorio"

Vázquez afirmó tras el Consejo de Ministros que el acuerdo alcanzado con UPM "es satisfactorio para el gobierno". "Veo una inquietud, muy válida, por fijar el día (...) o si se firma o no se firma".



Yo creo que lo que más importa es cómo se desarrollaron las negociaciones, en qué ambiente (...) esto es lo que importa y avanzamos en esa dirección. Lo que puedo decir ahora es que el acuerdo que se logró es satisfactorio para el gobierno", agregó el presidente.

Molestia opositora por manejo de la información.

La oposición reaccionó con un profundo malestar ante la suspensión de la ida de los ministros al Parlamento para explicar el avance de las negociaciones con la empresa finlandesa.



Incluso sus integrantes hablan de "actitud obcecada" y "tozudez" del mandatario, al tiempo que dejaron ver la posibilidad de promover una interpelación.



El líder del sector blanco Todos, Luis Lacalle Pou, dijo que el gobierno "ha sido renuente a informar. Aparentemente se habla de confidencialidad, pero para nosotros no se puede esgrimir confidencialidad. Se abusa del argumento de la confidencialidad", dijo a los medios en el Palacio Legislativo.



Lacalle Pou dijo que consultó esta postura con el líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga, lo mismo que con los partidos Colorado e Independiente buscando una posición única de la oposición.



El senador colorado José Amorín sostuvo que "para la inversión de UPM falta mucho", recordando que el presidente Vázquez dijo que "se firmaba la semana pasada. Esto ya es tragicómico". Y que los ministros "no van al Parlamento porque no pueden explicarlo".



Larrañaga reaccionó a la cancelación de la comparecencia afirmando que "el Frente Amplio sigue sin informar sobre la negociación con UPM. Ni transparencia ni información, opacidad y clandestinidad. Así no", dijo.



En tanto, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que al no informar antes de firmar con UPM "se rompe una tradición porque una inversión de ese tipo se ha manejado como política de Estado.