UPM ya dispara precios de terrenos y viviendas

La sola posibilidad de que UPM levante su segunda planta en el centro de Uruguay (dispone plazo hasta febrero de 2020 para decirlo) ya disparó el fraccionamiento de terrenos, la suba de alquileres y venta de campos y casas en la zona de influencia de donde podría levantarse la pastera.

Tenemos otro ánimo, dijeron ayer a El País varios pobladores de Centenario y de Paso de los Toros, consultados sobre la llegada de UPM a la zona.

"Después del anuncio del acuerdo entre el gobierno y UPM ya cambió el ánimo de la gente. De salir (la instalación de la planta) va a ser un boom importante para la zona", dijo Juan Carlos, un comerciante del rubro barraca, habitante de pueblo Centenario.

Incluso antes del anuncio del cierre de la primera etapa de las negociaciones entre la administración de Tabaré Vázquez y los representantes finlandeses, el mercado inmobiliario local, predios y loteo de terrenos, ya habían comenzado una tendencia alcista, reconocieron pobladores de la zona.

"Los precios todos (van) al alza, alquileres, terrenos, acá es una zona que hay muchos baldíos, ya se fraccionó mucho terreno, que por ejemplo si antes valían US$ 3.000 o US$ 4.000 hoy valen US$ 20.000, con todo esto de UPM", aseguró el barraquero Juan Carlos a El País.

"Es algo muy importante para la ciudad, sobre todo por el trabajo; tenemos que darle gracias a eso; acá Paso de los Toros está un poco en crisis, porque no hay trabajo. En el barrio, en el pueblo se habla bastante del tema. Estábamos un poco nerviosos por si venían o no, pero ahora con la firma estamos muy contentos", dijo por su parte una joven mujer que espera hace meses poder trabajar en la capital isabelina.

En los últimos años Durazno ha recibido la instalación de empresas de variados rubros. Allí se establecieron dos importantes plantas frigoríficas, una de las cuales es la mayor exportadora de carnes (el Grupo japonés NH Foods, dueño de Breeders & Packers Uruguay, BPU); el megatambo de la firma Estancias del Lago; y plantas de silos entre otras; además de instituciones educativas de alcance regional como la UTEC y un polo tecnológico en la zona del hospital Penza.

Centenario es el epicentro del proyecto, con una población de 1.500 personas, en la undécima sección de Durazno, vecina a Paso de los Toros (Tacuarembó). Los separa, y los une, el puente de ruta 5 sobre el lago del río Negro.

Los vecinos de Centenario no ocultan las expectativas sobre la posible llegada de la nueva industria a la zona.

Mientras, a 35 kilómetros al sur por ruta 5, se encuentra Carlos Reyles (o estación Molles), donde también los habitantes se desvelan por lo que vendrá.

Mauricio Hernández, secretario de la Junta Local, dijo que la población, compuesta de unas 1.000 personas, viene aprendiendo oficios relacionados a la temática laboral de la planta. "Hemos tratado de ser muy cautelosos, uno de los problemas que tiene la localidad es la falta de laburo para contemplar en particular a los jóvenes y las mujeres. Por eso venimos preparándonos en distintos cursos u oficios, que son propios y necesarios como para la planta de UPM".

La empresa se presentó en sociedad.

"Pedimos paciencia, es un proceso que va a llevar tiempo. Nos va a llevar de un año y medio, a dos, para luego ir concretando el proyecto de la inversión y el inicio de la construcción de la planta, carreteras e infraestructuras", dijo ayer en Paso de los Toros, Jaakko Sarantola, vocero de UPM.