Uber llegó al Este y paga incentivos a sus choferes

Uber desembarcó ayer en Punta del Este con una fuerte política de precios e incentivos para sus conductores. Varios de los propietarios de vehículos de Montevideo se trasladaron a Punta del Este atraídos por el incentivo de 600 pesos por hora para trabajar entre las 16:00 y las 21:00.



A las 7 de la mañana la plataforma confirmó vía correo electrónico que comenzaría a operar a partir de las 4 de la tarde. "!Punta del Este, tu Uber está llegando hoy"!, publicó.



La comunicación oficial puso énfasis en los precios que cobrará a sus clientes entre algunos de los destinos más solicitados del balneario. Entre ello, el tramo entre el aeropuerto “Carlos Curbelo” de Laguna del Sauce y el hotel Enjoy de Punta del Este que vale de $ 673. Un taxi cobra alrededor de $ 1.000 por el mismo trayecto: casi un 48 % más caro. Trasladarse desde Punta del Este a La Barra cuesta $449; en un taxi, alrededor de $700. En los tramos más cortos la diferencia entre ambos servicios se reduce.



Para trabajar, los conductores deben cumplir con los requisitos existentes en Montevideo. Esto será así hasta que Maldonado regule este tipo de transporte, lo que se presume ocurrirá en marzo de 2018. El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Diego Echeverría, dijo ayer a El País que no existió "ningún inconveniente" con el desembarco de la plataforma en Maldonado. Además, recordó que el propio intendente Enrique Antía sostuvo que no efectuaría control alguno a los conductores de la aplicación.

Enojo de los taxistas.

La afirmación del jefe comunal cayó mal entre los taximetristas. El titular del Centro de la Patronal de Taxis de Maldonado, Víctor Perera, sostuvo que las palabras de Antía oficiaron como un llamador para que Uber decidiera operar en el balneario. “Son prepotentes. No sé por qué el intendente los recibió. Le tomaron el pelo. Así se manejan en todos lados. Y acá no es la excepción”, manifestó.



Perera dijo que ejecutivos de la empresa tomaron como base de operaciones a un hotel de la avenida Orlando Pedragosa Sierra. “Los corrieron porque provocaron graves problemas en el funcionamiento del hotel. Son prepotentes”, insistió.

Experiencia en un Uber.

Cinco minutos antes de la hora anunciada en un principio, las 16:00 de ayer, Uber comenzó a trabajar en Punta del Este respondiendo al llamado de los clientes.



A las 15:55 de ayer un conductor respondió al llamado efectuado por El País desde la parada 2 de la playa Brava. Tres minutos más tarde, un auto de fabricación china, empadronado en Montevideo llegó al lugar indicado.



El viaje fue hasta la parada 13 de la Avenida Roosevelt donde se encuentra el sanatorio Cantegril, el único centro asistencial del balneario. En el lugar existe una parada de taxis. La distancia que hay entre ambos puntos es alrededor de 3.5 kilómetros. El tránsito estuvo algo complicado como es habitual a esta altura en temporada de verano.



El auto estaba en impecables condiciones por fuera y por adentro. Su propietario contó que empezó con Uber hace un año y medio como un ingreso extra y ahora trabaja todo el día.



La matrícula de Montevideo motivó la consulta. "¿Sos de acá?". "Soy de Montevideo. Sucede que nos ofrecieron una promoción para venir a laburar hoy a Punta. Nos pagan 600 pesos la hora desde las 16:00 a las 21:00. Si llegamos con los viajes lo rescatamos de ahí. Pero si no llegamos Uber nos paga la diferencia”, explicó. “A las nueve de la noche, si no sale ningún viaje me vuelvo. Caso contrario sigo y meto todo lo que pueda. Hay que juntar el mango”, agregó.



La promoción de la aplicación para que los conductores montevideanos aparecieran este jueves por Punta del Este también fue un pretexto para visitar algunos amigos. “Ya que estaba me vine un rato antes para saludar a unos amigos que trabajan acá. En eso estaba cuando me llamaste”, agregó. El costo del viaje fue de $165.5 cargados a la tarjeta de crédito del usuario.

Experiencia en un taxi.

Pocos minutos después, en la parada de taxis del sanatorio Cantegril había dos vehículos esperando pasajeros. Un Fiat fue el que estaba para salir. El destino: la misma parada 2 de la playa Brava. El taxi estaba impecable por fuera y por dentro, casi inmaculado. Y la misma amable atención que el conductor del Uber.



El chofer advirtió que, pese a lo que se dice, el trabajo es menor al año pasado. “Los hoteles que trabajamos nosotros nos advirtieron que nos preparemos para enero. Esto revienta de un día para otro. Ojalá que todos tengamos una buena temporada. La necesitamos”, dijo.



El chofer no se mostró preocupado por el desembarco de Uber. "No he visto nada. Capaz que anda alguno de robado. Pero no le doy mayor atención. Tengo que preocuparme por hacer bien mi trabajo”, comentó.