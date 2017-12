Uber irrumpe en Maldonado y la Intendencia no controlará

Uber informó ayer que prepara su llegada a Punta del Este para este verano. Luego de que la Junta Departamental de Maldonado dilatara hasta marzo el debate para reglamentar los servicios de transporte de aplicaciones digitales, la empresa optó por ingresar igualmente al mercado.

"Estamos llegando muy pronto a Punta del Este. ¿Estás listo? #UberMuevePunta", anunció la empresa estadounidense en su cuenta de Twitter.

Hace 13 días, Uber, presente en más de 100 ciudades de América Latina, impulsó una presión a la Junta con el objetivo que aprueben la normativa. De hecho, envió a todos sus usuarios una carta en la que los instaba a "formar parte del debate" que había en la Junta.

El edil nacionalista Adolfo Varela había presentado hace dos años un proyecto para que se aprobara su servicio. La iniciativa tenía reparos de ediles del propio Partido Nacional sobre algunos puntos del proyecto. Por ejemplo, Rodrigo Blás cree que el texto debiera manifestar la obligatoriedad de las aplicaciones a que ofrezcan el servicio las 24 horas del día, algo que no está especificado.

El órgano legislativo del departamento había convocado sesiones extraordinarias la semana pasada para tratar otros proyectos, pero no dio el plazo para abordar el de las aplicaciones. Y la nueva reglamentación recién podría discutirse en marzo de 2018.

Una de las posibilidades que se manejaban para que operara de manera regular era que el intendente, Enrique Antía, emitiera una resolución que los habilitara, sin que la Intendencia cobrara un canon por kilómetro recorrido a los choferes, como ocurre en Montevideo. Sin embargo, se descartó esta opción.

No habrá inspección.

"Si vienen, lo harán como intrusos. Para mí es más inteligente llegar haciendo un acuerdo con los taximetristas para evitar conflictos y buscar una salida elegante para los dos", comentó Antía a El País.

Desde el gremio del taxi se manifestaron en contra de la llegada de Uber a Maldonado. De hecho, pidieron a las autoridades que aguardaran hasta abril, mes en el que esperan lanzar su propia aplicación. Le aclararon a la comuna que poseen costos operativos que les hace "imposible" competir con estos servicios tecnológicos.

El intendente dijo que los directivos de Uber fueron la semana pasada a dialogar con la Intendencia con el objetivo de lograr que sean regularizados. "No vinieron en todo el año y vinieron el viernes. Es una forma de decir: Yo voy a operar igual, se reglamente o no se reglamente. No me pareció una buena decisión empresarial, pero quizás es una buena decisión para ellos".

Fiscalización.

Consultado si la Intendencia retirará chapas de vehículos, el jerarca comentó: "No tengo condiciones para fiscalizar porque en la temporada es imposible fiscalizar coches que uno no conoce. Esto es un lugar turístico por esencia, acá vienen de todos lados y no voy a andar molestando al turismo". E insistió: "Nosotros vamos a controlar el tránsito, no vamos a corretear a Uber".

Según datos que maneja la empresa, en todo el año recibieron más de 100.000 activaciones de la aplicación en Punta del Este. Eran usuarios interesados en saber si había choferes o no en el balneario.

Ya el año pasado, el servicio había intentado operar en Maldonado. Reclutó a 1.500 choferes interesados en ser conductores de Uber. Al final, no hubo un acuerdo regulatorio y el tema se pospuso un año.

En una nota realizada la semana pasada, el gerente de Uber en el Cono Sur, Mariano Otero, aseguraba que los choferes de Uber que trabajan en Montevideo podrían hacerlo en Maldonado.

Con el objetivo de asegurarse el mercado, la estrategia clásica de esta empresa es colocar los precios por debajo del taxi.

Las otras aplicaciones existentes decidieron no ingresar a Punta del Este. Easy, que el año pasado había operado en el departamento, prefirió no hacerlo este año mientras que la novata Uruguay Presente aseguró que no trabajará si no hay regulación.

Uber es la aplicación que más dinero le deja a la Intendencia de Montevideo tras la nueva regulación. Solo entre febrero y agosto de este año, dejó en las arcas de la comuna capitalina más de 40 millones de pesos: un promedio de 5,7 millones al mes. Ayer también anunció que disminuirá los precios para quienes viajen al Aeropuerto de Carrasco.