Este mediodía se produjo un intenso movimiento en la frontera de Fray Bentos. Más de 20.000 turistas ingresaron por el puente San Martin. Fueron habilitadas 8 vías de acceso y las demoras no se extendieron más allá de los 20 minutos.



“No nos sorprendió porque estamos preparados para esto. Incluso previmos dos carriles a contramano pero no ha sido necesario utilizarlos” indicó Jorge Graciani, jefe de Migración de Fray Bentos.



Dijo que se espera un incremento de turistas de entre 15 y 20% con relación a la temporada anterior, “incluso cálculos más optimistas hablan de un 30% más”.



Para eso, la oficina responsable de agilizar el tránsito, ha tomado un grupo de zafrales y se continúa con el exitoso sistema de precarga de datos vía web. El año pasado el panorama cambió radicalmente y las colas lograron disminuirse en forma significativa. Eso se vio reflejado en el ánimo de los turistas que ya no debieron soportar entre 3 y 4 horas de espera al rayo del sol.

“Ya está todo el personal operativo, están chequeadas las maquinas, el sistema informático y la red de energía eléctrica. Está todo a punto para poner inclusive, once carriles cuando sea necesario. Ese es el máximo que podemos habilitar hoy en día” explicó Graciani.

Obras

El diputado Constante Mendiondo, confirmó que el ministerio de Economía y el ministerio de Defensa, acordaron invertir 6 millones de dólares para mejorar la infraestructura de la frontera de Fray Bentos.



“Se mejorarán los servicios, habrá más carriles para el tránsito de turistas y unas 150 plazas de estacionamiento para camiones” confirmó Mendiondo a El País, sobre las mejoras de instalaciones que fueron construidas en la década del 70.



La obra de ampliación estaría adjudicándose en abril y los trabajos en principio estarían concluidos antes de finalizar el próximo año.