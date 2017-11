Turista uruguaya sufrió violento asalto en el Camino de Santiago

Desde hacía ocho años, cuando visitó Galicia, Ana Barranco había tenido el sueño de ser una entre cientos de peregrinos que llegaban diariamente a la Catedral de Santiago de Compostela luego de completar el Camino de Santiago. En septiembre de este año viajó a Lisboa y decidió cumplir su sueño emprendiendo la caminata desde la capital portuguesa, pero al poco tiempo de haber comenzado, su viaje se truncó.

"Era el primer día. Había estado caminando por cinco horas y mi objetivo era llegar a Sacavem, un pueblo en las afueras de la capital, almorzar ahí y continuar unas horas más hasta llegar al albergue. Pero al dar un giro en el camino, el destino cambió", contó Ana a El País.

A media hora de haber tomado esa ruta, que de acuerdo a la señalización llevaba a Santiago de Compostela, se cruzó con un corredor que 40 minutos más tarde, a su regreso, la agredió. "Saltó sobre mí y además de golpearme me robó todas mis pertenencias con el pasaporte incluido. Fue surrealista, como si estuviera en una película", narró la uruguaya en su Facebook The World My Village, que tuvo más de 4.000 reproducciones y decenas de comentarios.

"Vi que tenía un pequeño cuchillo y fue ahí cuando me di cuenta que estaba en problemas. No me rendí e intenté defenderme. Cuando lo tenía arriba, lo que atiné a hacer fue morderlo. Ahí salió de arriba mío y al pararse me empezó a pegar patadas en el piso y luego se fue corriendo con mis cosas", contó. Dice que afortunadamente solo se llevó unos moretones en la cara y en el cuerpo, pero ninguna herida de gravedad. La zona donde le ocurrió el hecho estaba alejada del área poblada y no tenía su celular para llamar a la emergencia por lo que lo único que le quedó fue esperar a que apareciera algún peregrino. Un grupo de cuatro mujeres españolas fueron las que aparecieron primero, llamaron a la policía y esperaron con ella a que llegaran las autoridades y la ambulancia.

Meta cumplida.

Lo sucedido no evitó que Barranco pudiera completar su travesía. Estuvo varios días recuperándose y una vez que se sintió preparada lo completó. "Caminé 117 kilómetros, un quinto de lo que había planeado, pero fue mi camino", dijo. Michael, un peregrino inglés que conoció en un foro sobre el Camino de Santiago, la acompañó en la travesía.

Barranco asegura no estar enojada por lo que le pasó. "Mi intención no es que la gente se asuste de hacer el Camino o de lo lindo que es viajar sola, recorrer el mundo y conocer otras culturas. Lo que me pasó a mí podría haberme sucedido en cualquier lugar, en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo. Fue la primera vez en casi un año que he estado viajando que sufrí una agresión de este tipo", sostuvo.

El mundo mi pueblo.

Hace ocho meses, Barranco de 45 años, decidió hacer un cambio drástico en su vida, dejar su trabajo de más de 15 años en Estados Unidos, y comenzar a viajar por el mundo. Así fue como nació The World My Village (TWMV, El mundo mi pueblo), un blog de viajes e historias creado por ella con el objetivo de educar mostrando diferentes culturas "promoviendo la importancia y necesidad de diversidad, tolerancia, comprensión e inclusión".

En más de 30 países visitados ha hecho voluntariado, ha ayudado a construir escuelas y ha conocido a los lugareños para poder mostrar luego su cultura y su forma de vida. En noviembre llegará a Uruguay. "Mi objetivo es recorrer los 19 departamentos para promover nuestra cultura internacionalmente y recibir sugerencias sobre lugares y o personas que deba conocer", dice.

Asimismo buscará realizar encuentros en cada ciudad con personas de todas las edades que les interese el tema de viajes para charlas e intercambiar. "La admisión sería llevar un juguete como donativo para que TWMV pueda donarlos cerca de las fiestas a casas cuna", dijo.