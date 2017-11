Tribunal de Ética del FA espera por denuncias

Fuentes del organismo dijeron a El País que el caso De León sigue a la espera. "Aún no se trató y en su momento el Tribunal dispondrá si lo analiza de oficio o no", señaló uno de los informantes. Lo cual, dijeron no quiere decir que "se mire para el costado", sino que simplemente no se analizó aún.

Tanto el ministro de Economía Danilo Astori (Asamblea Uruguay), como la secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier y el secretario general del Partido Comunista opinaron que De León debería haberse puesto a disposición del organismo encargado de velar por la ética. Pero el legislador se niega a presentarse.

Basta con que sectores pidan que el Tribunal actúe para que se analice el caso. Según supo El País, en la dirección del Frente entienden que el caso debería ser tomado de oficio, pero según los estatutos, el presidente de la coalición Javier Miranda no está habilitado para solicitar la instancia.

Antes de tomar el caso "de oficio", el Tribunal podría solicitar algún pedido de informes al Ministerio de Industria para conocer el detalle de lo gastado por De León en las tarjetas corporativas de ALUR.