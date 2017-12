Travesía de natación en el Río Uruguay será en Reyes

El próximo sábado 6 de enero se desarrollará el tradicional cruce a nado del Río Uruguay, una competencia de aguas abiertas que organiza en su aniversario el Club Remeros Paysandú.

La travesía comenzará a la hora 18:00, partiendo desde la Isla Caridad y con llegada en la playa del Remeros.

Las preinscripciones se reciben en el correo electrónico [email protected] Cada participante deberá abonar $ 600 (con remera incluida) y de $ 450 (sin remera). Los organizadores aclaran que el costo será mayor para quienes se inscriban el mismo día de la actividad, hasta media hora antes.

El mismo día 6 de enero pero a a la hora 17:00 se disputará la también tradicional travesía "Irene Sosa", en este caso destinada a menores. Se unirá playa Park con el Club de Remeros. Las anotaciones costarán $ 500 o $ 350, con y sin remera, respectivamente.

En esta edición de la carrera se espera contar con un gran número de deportistas estimulados porque además, el domingo 7, Paysandú será la sede de una nueva etapa del circuito nacional de la especialidad.

Arribarán nadadores de Argentina, especialmente de Colón, como acontece en cada año. Y también de varias ciudades y balnearios de Uruguay, desde Mercedes y Salto hasta San Gregorio de Polanco.

Según informa El Telégrafo, en esta ocasión el cruce del Río Uruguay se denominará Betina Margalef de Pizzorno, en reconocimiento a la recientemente fallecida árbitro de natación, vinculada permanentemente al club del rombo blanco.

El Cruce del Río Uruguay, una prueba de 2.000 metros de extensión, fue ganada el año pasado por el sanducero Ignacio Ferrari, defendiendo al club organizador, con un tiempo de 23 minutos 32 segundos.

En la travesía pueden intervenir profesionales y aficionados. Como siempre, parte de la estrategia de cada competidor dependerá del tiempo.

Los más experimentados tendrán en claro hacia dónde apuntar a la hora de tirarse al agua, para aprovecharse de la fuerza de la corriente, lo que les permitirá llegar con éxito y buen tiempo a la costa, en donde ya es costumbre que un importante número de espectadores estén esperándolos para aplaudir su esfuerzo.

Recuerdos y esperanzas.

Entre las memorias de esta competencia, los lugareños recuerdan que en la categoría de más de 80 años, el gran destacado ha sido Daniel Durán, quien en 2014 además cumpliera el desafío de cruzar todo el río en dos horas y 53 minutos.

Por razones del tiempo, ya sea de crecidas o vientos, la prueba ha debido alguna vez suspenderse o reducirse en su extensión. Aunque los meteorólogos dicen que no es sencillo que se rompan los ciclos semanales de tormentas cuando aún la nueva estación estival no se ha afianzado, los organizadores de la travesía esperan que el próximo sábado no se dé un temporal como el de la madrugada de ayer.