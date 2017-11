Trasplantes: 80% espera la donación de riñones

En Uruguay hay tres niños que se encuentran en lista de espera para recibir la donación de un corazón. Sus padres pretenden que sus vidas no corran la misma suerte que Ezzio, un pequeño de dos años que falleció hace ocho días tras esperar por más de un año un trasplante que nunca llegó. Actualmente hay 500 pacientes que aguardan por un órgano; el 80% son pacientes renales, seguidos por hepáticos y de córnea.

La directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), Milka Bengoechea, dijo a El País que por año hay entre 600 y 700 pacientes en lista de espera y que de ellos se trasplanta uno de cada cuatro; "el resto se mantiene en las listas dependiendo del órgano que se busque", indicó. El promedio para que un paciente reciba una donación renal es de dos años, pero hubo casos en los que el paciente recibió el órgano en tan solo dos días.

Por su parte, el integrante de la Asociación de Trasplantados del Uruguay (ATU), Jorge Lamela, quien reclamó más conciencia en la población para que no falten donantes, explicó que la enfermedad renal es muy común en Uruguay y en todo el mundo. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida paulatina del funcionamiento de los riñones. El principal objetivo de estos órganos es la eliminación de desechos y el exceso de agua del cuerpo. En la etapa final de la enfermedad el paciente requiere de diálisis o de un trasplante de riñón.

Una modificación de la ley en 2013 determinó que todo uruguayo mayor de edad es donante salvo que se exprese lo contrario. El cambio permitió un marcado aumento de potenciales personas que puedan donar sus órganos. Desde ese momento el personal de la salud ya no pregunta a los pacientes terminales si desea o no ser donante.

Lamela reclamó que se debe informar más a través de campañas sobre la importancia de la donación al tiempo que pidió evaluar otras posibilidades a la hora de donar como por ejemplo el trasplante a "corazón parado".

"Hay que tener muerte cerebral y para llegar a ella, tiene que haber un accidente de por medio, un accidente cerebro vascular; estamos reclamando al igual que ya se hace en otros países, el tema del trasplante a corazón parado". La técnica consiste en desconectar la ventilación artificial del paciente a punto de morir hasta que su corazón se pare y luego ceder los órganos al paciente candidato.

Lamela indicó que "esto aún no se hace porque Uruguay no tiene las condiciones para tenerlo". Agregó que "estamos trabajándolo con las autoridades ya que es una técnica nueva a instrumentar".

Tamaño.

La directora del INDT, Milka Bengoechea, explicó que los tiempos de espera de los pacientes dependen del tipo de órgano que se busca; por ejemplo, explicó que el tamaño de un corazón es vital para ser recibido por un niño. Bengoechea dijo que actualmente hay tres pacientes pediátricos que esperan por un corazón y que "es diferente si el niño tiene cinco años o más ya que estos últimos se comportan como adultos por la correspondencia de tamaño".

En todos estos casos la correspondencia del tamaño del órgano es de vital importancia; no así en los trasplantes renales ya que "se puede utilizar un riñón de un adulto en un cuerpo de un niño".

Los médicos entienden que en todos aquellos casos de trasplantes cardíacos, las diferencias entre un órgano y otro no puede superar el 25%.

A partir de un análisis de los especialistas desde 2008 a la actualidad, 21 niños estuvieron en lista de espera; de ellos, 13 eran más pequeños y ocho de más de cinco. Según se informó, de estos últimos se trasplantaron un 75%.

Proceso.

El INDT es el que se encarga de llevar a cabo la coordinación necesaria para que una persona sea trasplantada en menos de 12 horas, luego de que el donante falleció.

Después de que un equipo del Instituto se dirige al lugar donde murió la persona, y efectivamente sus órganos pueden ser usados, se establece una coordinación con los equipos quirúrgicos que van a hacer la cirugías necesarias para la extracción de órganos.

Posteriormente se lo lleva a un block quirúrgico igual que si fuera a ser sometido a cualquier otra operación, y allí se realiza la extracción de aquellos órganos que luego van a ser trasplantados. Los órganos que serán sometidos a cirugía en otro organismo se deben de mantener en determinadas condiciones de temperatura y en determinados medios. La mayoría de los órganos deben de estar conservados en el frío y bajo soluciones químicas que los conserven. Nunca el período de tiempo de conservación puede pasar las 24 horas.

En 4 años, 12 niños recibieron un hígado.

El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) informó que seis pacientes menores de 14 años están esperando un trasplante de órgano. Según indicó el instituto a El País, un niño de 11 años espera por un riñón, dos un trasplante cardíaco de cuatro y siete años y tres de seis, 12 y 13 años esperan una donación de hígado. En los últimos años se trasplantaron en total unos 19 niños: cuatro en 2014, cuatro en 2015, nueve en 2016 y dos este año.

La Asociación de Trasplantados del Uruguay (ATU) consideró que "Uruguay es un país privilegiado en el tema del acceso al trasplante y mantenimiento luego del mismo".

Jorge Lamela integrante de la asociación dijo que en cuanto a la asistencia no hay ningún elemento a mejorar. No obstante, entendió que "el tema es claro; para que haya trasplante tiene que haber donante, y para haber donantes tienen que existir muertes encefálicas; esto es una reivindicación porque nosotros no queremos que nadie muera para que siga el tema, son hechos naturales, pero que pasa". Según indicó Lamela, Uruguay "está a la vanguardia con respecto a los trasplantes de órganos".