Trabajadores de Latam denuncian despidos y se presentan ante el MTSS

Entre 25 y 30 funcionarios uruguayos de la aerolínea Latam fueron despedidos en las últimas horas, según informó el sindicato a El País.



Dirigentes del sindicato de trabajadores de la empresa informaron a El País que el viernes recibieron un correo electrónico por parte del jefe de base en el que los citaba a una reunión para hoy lunes a las 13 horas en el que les iban a hacer "un anuncio importante".



Los trabajadores aseguran que a partir del viernes a la tarde ya se le retiraron los beneficios que tenían sin aviso alguno, como por ejemplo la compra de pasajes.



Además, señalan que ayer domingo a la mañana llegaron a Uruguay unos 25 empleados de la empresa, algunos procedentes de Santiago de Chile y otros de San Pablo, para supuestamente ayudar en la operativa, lo que el sindicato considera que "no era necesario para nada".



Los funcionarios uruguayos ingresaron ayer domingo en la página donde están en línea los legajos de cada uno, "y allí decía que hoy era nuestro último día de trabajo. Sin que nadie nos hubiera informado nada".



Según el sindicato, en total los uruguayos que trabajan en Latam son alrededor de 40, y los despedidos son entre 25 y 30 personas.



"Nos enteramos sin ningún tipo de aviso, fue espantoso (...) Vinimos a la empresa a las 12 de la noche a hacer una asamblea permanente y solicitamos de mil maneras diferentes que viniera el gerente de Recursos Humanos, pero no vino. Estuvimos desde las 12 de la noche hasta ahora que decidieron venir" y les informaron personalmente de la medida, señaló un integrante del gremio.



Delegados del sindicato están en este momento en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y aún no se ha resuelto si tomarán alguna medida ante la decisión de la empresa.