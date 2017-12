Lucía Topolansky: "Mujica no tiene que ser candidato, no le doy permiso"

La vicepresidenta, Lucía Topolansky, aseguró este martes que el senador, José Mujica, no será candidato a las elecciones presidenciales y concordó en que "hay que darle espacio a los más jóvenes", durante una entrevista en Telemundo.



"Yo soy la que digo que él no tiene que ser candidato (presidencial), no le doy permiso", dijo y opinó que "no es un verso lindo decirle a los jóvenes que hay que dar espacio, los pingos se ven en la cancha, hay gente interesante y los tiempos cambian".



Topolasnky indicó que "nosotros no somos de la generación de Internet, esos que tuitean para que después otros les respondan. Ese mundo es extraño para nosotros", enfatizó.



Sin embargo la vicepresidenta indicó que Mujica sí puede presentarse a las elecciones del MPP. "Puede estar un tiempo o estar (en la lista) y no asumir" "Batlle encabezó su lista y después se fue", explicó.



Por otra parte Topolansky habló sobre su nuevo cargo al que llegó tras la renuncia de Raúl Sendic: "Me costó mucho al principio porque me tuve que subir a un auto en marcha", indicó pero confirmó que al momento ya se siente adaptada.



También explicó que su relación con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, al que conoce desde su candidatura a intendente, "es muy buena" y dijo que "me atiende el teléfono siempre que tengo necesidad de hablar con él".



En cuanto a la polémica ley que busca introducir un impuesto a las jubilaciones militares más altas y que no será votada por el diputado Darío Pérez, la vicepresidenta manifestó que "yo pienso que esa ley no es inconstitucional" .



"Esa ley tiene exactamente el mismo formato que la ley de los bancarios, además nosotros le hicimos una modificación al proyecto que viene del Poder Ejecutivo para salvar posibles inconstitucionalidades", explicó.