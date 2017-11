Topolanky en Mercedes para apoyar denuncia a Bascou: "No estamos a la caza de brujas"

La vicepresidenta Lucía Topolansky llegó a Mercedes acompañada de una comitiva de senadores y dirigentes nacionales del Frente Amplio, con el propósito de respaldar las actuaciones de los ediles de esta fuerza política que denunciaron penalmente al intendente Agustín Bascou.



"Lo que hacen, es lo que debe hacer un edil porque la función de contralor es lo que da garantías a la población" expresó la senadora del MPP.



Felicitó a los curules de Soriano "porque trabajaron con mucha seriedad y mucho profesionalismo a tal punto que deberíamos tomarlo como ejemplo para el ámbito nacional. Ojalá llegue el día en que no existan estas cosas en Uruguay" puntualizó.



Topolansky dijo que no se trata de revanchismo alguno por la situación del exvicepresidente Raul Sendic, como dejó entrever el senador nacionalista Guillermo Besozzi.



"No tiene nada que ver porque en esta investigación vienen trabajando desde hace meses. Una cosa es cobrar al grito y otra muy distinta tomar un tema muy preocupante, investigarlo y proceder con mucho respeto como se hizo en éste caso" y aclaró que "no es que estemos a la caza de brujas; tratamos que la función pública se cumpla lo mejor posible" indicó.



El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que la fuerza política a nivel nacional llegó con el propósito de brindar "un absoluto respaldo" y precisó que se llegó a la instancia penal luego de haber "recorrido el camino por las vías constitucionales" y tras el fracaso de propuestas de juicio político y de conformar una comisión investigadora, que no prosperaron "porque los blancos no dieron el voto".



Aclaró que la presentación en la Justicia penal, cumple el propósito de "esclarecer una situación de presuntos delitos que pudieron haberse cometido".



La senadora Mónica Xavier, expresó que el tema "de la ética y la política es algo que está en discusión. Este es un camino en beneficio de la gente" y precisó que el Frente Amplio, "mide a todos con la misma vara".