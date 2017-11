Todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Uruguay cancelados por paro de funcionarios

Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas iniciaron a la medianoche un paro en el marco del conflicto que llevan a cabo con la empresa desde hace meses.



Por este motivo, se cancelaron los vuelos de la empresa que hoy debían partir desde Aeroparque hasta el Aeropuerto de Carrasco y viceversa.



Estaba previsto que durante la jornada llegaran a Montevideo los vuelos AR 2380, a las 8:55 horas, AR 2382 a las 11:10, AR 2394 a las 14:05, AR 1396 a las 17:50 y AR 1386 a las 21:30.



También fueron canceladas las partidas desde Uruguay de los vuelos AR 1387 de las 7:30 horas, AR 2381 de las 9:35, AR 2383 de las 11:50, AR 2395 de las 14:45 y AR 1397 de las 18:20.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell' Aqua, afirmó que la medida sindical afecta a más de 40.000 pasajeros, ya que medio centenar de vuelos fueron cancelados.



En diálogo con TN, el jerarca manifestó su rechazo a la "desagradable decisión de los pilotos de Aerolíneas", quienes resolvieron no estar en el aire a la hora que comenzaba el paro, motivo por el que se cancelaron vuelos previos a las 0 horas.



"La gravedad de este paro no está exenta de connotaciones políticas", afirmó Dell' Aqua. "Veníamos negociando bien y en esta última semana han tomado una actitud totalmente irrazonable", señaló, y agregó: "Cuando uno dice: 'O me dan lo que yo quiero o rompo todo', no hay manera de negociar".



Los pasajeros que quedaron varados fueron enviados a hoteles y algunos de ellos podrían "tardar una semana en volver".



Consultado sobre la pérdida que esto supondrá para la empresa, Dell' Aqua dijo que todavía no se ha contabilizado, pero se espera que la cifra ascienda a un número entre 3 y 5 millones de dólares. "Pero lo importante es la confianza que se pierde y la cantidad de pasajes que vamos a dejar de vender", añadió.