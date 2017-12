"Teníamos razón, hubo abuso de funciones”, dice la oposición y sigue apuntando a Mujica

La Justicia absolvió ayer al exministro de Economía Fernando Lorenzo y condenó a 20 meses de prisión al expresidente del Banco República Fernando Calloia por abuso de funciones al conceder el aval a la empresa Cosmo para acceder al remate de los aviones de la ex Pluna.



La oposición critica la absolución de Lorenzo: el senador colorado José Amorín dijo que "el desastre de un papelón televisado a todo el país, un remate trucho, una empresa trucha y un aval trucho, al menos, no quedó impune".



El senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, dijo que "el verdadero responsable de dar la orden, el verdadero responsable de todo este desquicio es Mujica, y no va a pagar nada desde el punto de vista jurídico. Fue él quien les dijo a sus subordinados hagan esto".



"La Justicia es quien tiene la palabra en estas cosas. En lo personal me alegro por Lorenzo, con quien tengo una relación personal positiva. La Justicia hizo una distinción en términos jurídicos (ya que Lorenzo fue absuelto y Calloia resultó condenado) que me parece que es correcta", declaró Mieres a El País.



Pero hizo una salvedad: "Quien toma la decisión administrativa que implica el abuso de funciones es el presidente del Banco República. El ministro trasmitió una orden del presidente" Mujica, añadió.



Esta mañana el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, habló del fallo en el programa Inicio de Jornada de radio Carve: “El que no quiere ver, no quiere ver. Teníamos razón, hubo abuso de funciones”, dijo.



Heber dijo que "Lorenzo se salva" por una decisión de la jueza con la que discrepa, pero respeta: "A la Justicia hay que respetarla". "Discrepo con el fallo sobre Lorenzo, la Justicia dice que no fue una orden pero estaba directamente involucrado”, agregó.



Y coincidió con Mieres en que "esto es responsabilidad del señor José Mujica".



"¿Qué me quieren hacer creer que el presidente no sabía de toda esta maniobra? ¿En qué mundo están?", señaló.