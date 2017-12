Teletón recaudó $ 117.681.776

La edición de la Teletón 2017 volvió a recaudar una cifra millonaria. La enorme cantidad de donaciones que se recibieron en el correr del día, al final de la maratón televisiva que se extendió hasta a las once de la noche, permitió llegar a la cifra de $ 117.681.776.



No se logró superar ni igualar la meta del año pasado, que era de $ 126.173.893.



Las muestras de solidaridad se percibieron durante toda la jornada en diversos puntos del país. Hubo más de 70 movidas ciudadanas que buscaron aportar a la recaudación, desde una exhibición y desfile de Fuscas en las Canteras del Parque Rodó, bicicleteadas por las calles de Montevideo con alcancías, shows de música en vivo hasta los motoqueros con sus chalecos de cuero y sus motos Harley Davidson estuvieron, como desde hace 10 años, en la zona de Tres Cruces con el “peaje solidario”.



En tanto en Canelones hubo una “Zumbathon” (clase de zumba) por la Teletón en el Club Social Progreso de Canelones que tenía un bono colaboración de $150, así como también un campeonato de truco y pool en el Club Social y Deportivo Canelón Chico; en Paysandú se realizó una correcaminata solidaria a partir de las 16:00 horas del sábado que partió desde la Plaza Artigas, y en la ciudad de Tranqueras en Rivera hubo un campeonato de fútbol femenino en el Museo y Casa de la Cultura de Tranqueras.



Durante las 24 horas de programa e incluso los días previos a la Teletón tampoco faltaron los voluntarios, tanto niños, jóvenes y adultos, que estuvieron recorriendo las calles con las clásicas alcancías blancas y rojas y que luego acercaron hasta la sede de Canal 4 ubicada en Paraguay y Valparaíso, donde se desarrolló la maratón televisiva. Hasta allí llegaron también decenas de funcionarios de organismos públicos y de empresas privadas con sus aportes.

Cambios

Como se había anunciado los días previos, la edición número quince de la Teletón estuvo renovada. Ochenta comunicadores y artistas participaron de la jornada televisiva que no contó, a diferencia de las anteriores ediciones, con conductores fijos, sino que se fueron alternando a lo largo de toda la maratón. Las historias tampoco estuvieron signadas por un tono dramático sino que parte de la renovación “consistió en contar historias más luminosas y positivas”, en algunos casos con toques de humor. “Había mucho más para mostrar de los niños, de las historias y de sus familias”, explicó Rosario Collazo, gerente de la Fundación Teletón.

Durante la jornada se conocieron 12 testimonios, pero este año no hubo un “niño Teletón”. “Todos nuestros niños son embajadores”, explicó Collazo.

Testimonios

En la gran mayoría de los casos fueron los propios protagonistas los que contaron sus historias: lo que les gustaba del centro Teletón, cómo habían mejorado a lo largo de los años y cómo se sentían hoy en día. A las 22:00 del viernes, cuando las cámaras del estudio de Canal 4 se encendieron, fue el testimonio de Milagros Pacelli el que inauguró la decimoquinta edición de la maratón solidaria.

“Uno me ve así y se pregunta: ¿Para qué venís a Teletón? Pero la mía es una enfermedad medio escondida”, comenzó diciendo con simpatía la adolescente de 13 años.



Al poco tiempo de haber nacido, Milagros fue diagnosticada con artritis ideopática juvenil que provoca una serie de trastornos que causan dolor e inflamación en las articulaciones. Como ella misma explicó “es una enfermedad que le suele a atacar a los ancianos”. “Cuando llegan a determinada edad empiezan con los dolores en los huesitos y a nosotros nos ataca lo mismo pero cuando somos chicos”, contó. Dice que su enfermedad no le permite realizar las clases de Educación Física en la escuela porque cuando realiza “ejercicios de rebote” como saltar o correr, después le terminan doliendo las piernas.



“A veces me levanto con dolor de cadera y si son muchas cuadras las que tengo que caminar tengo que ir en silla de ruedas y tampoco puedo escribir mucho porque me empiezan a doler las manos”, dijo.



Reconoció que en el momento en el que se le despertó la enfermedad se enojó “un montón”. “Me pregunté por qué me había tocado a mi, por qué me había pasado eso. Cuando era chiquita veía que todos los niños podían correr y me preguntaba por qué yo no podía. Me daba mucha bronca y mucho enojo”. Hoy, cuatro años después de haber entrado por primera vez a la Teletón, Milagros asegura que se “siente diferente”.



“Me siento mucho mejor de cómo estaba antes y aparte veo el cambio. Tengo ganas de salir a todos lados, ya no me importa si tengo que ir en silla de ruedas porque lo tomo como algo normal; no me voy a prohibir de salir por eso”, explicó. La discapacidad la toma como parte de su vida, algo que le tocó, pero que aprendió a aceptar.



“Ya está, no hay vuelta atrás. Ahora hay que darle para adelante. Hoy por hoy me siento con todas las pilas, me siento en un estado muy feliz”, aseguró.

"Desfachatados"

Uno de los espacios nuevos de la maratón televisiva se denominó “Desfachatados” y estuvo a cargo de “Rafa” Cotelo. La idea fue mostrar la faceta fresca de algunos de los niños de la Teletón donde se sinceraban junto con el comunicador sobre las peleas con sus hermanos, los novios y las novias, lo que menos les gustaba hacer (sobre todo los deberes) y la primera vez que visitaron al dentista. Edinson, uno de los niños entrevistados, contó horrorizado sobre “la sangre y las jeringas enormes” que vio en aquella ocasión.



Lucas Sugo participó de un segmento llamado “Un día en la Teletón”, en el que el niño Edinson hizo de guía para el cantante en una visita por las instalaciones del centro. Lo mismo ocurrió en el caso del espacio “Aventón”, donde Manuela Da Silveira pasaba a buscar a figuras conocidas como María Noel Ricetto, Paola Bianco o la cantante de #TocoParaVos, María Deal y realizaban una recorrida por la Teletón. “Abrimos las puertas para que veas qué hay en el Centro”, explicó Rosario Collazo.

Más de 4.000 niños se han atendido en la Teletón Más de 4.000 niños y adolescentes se han atendido desde el comienzo de las atenciones de la Fundación Teletón en 2006.



Cada año, entre 250 y 300 niños y adolescentes solicitan ingresar por primera vez al Centro. El 60% de los pacientes atendidos son del interior del país. El equipo de trabajo está compuesto por 120 funcionarios y son más de 100 los voluntarios que apoyan el trabajo en los dos Centros (Montevideo y Fray Bentos) durante todo el año.



En noviembre y diciembre (cuando se hace la maratón), el número de voluntarios asciende a 1.000.

Proyectos y objetivos de Teletón para 2018

Con lo recaudado en esta edición 2017, los objetivos que tiene la Teletón son: aumentar los controles médicos para poder hacer un seguimiento y un acompañamiento adecuado a cada uno de los niños que salen de la Teletón; que cada vez puedan ingresar más niños a una edad más temprana, lo que permitirá comenzar antes la rehabilitación; y fortalecer el área de inclusión fundamentalmente escolar.



“A lo largo del año se organizaron visitas en equipos interdisciplinarios a diferentes escuelas y colegios del país para poder brindar herramientas y apoyar a los docentes en el proceso de inclusión escolar”, explicaron desde la Fundación.



El último objetivo para el próximo año es “invertir en tecnología de punta aplicada a la rehabilitación”.



De acuerdo a la rendición de cuentas presentada por la Teletón, desde julio de 2016 hasta junio de 2017 los ingresos superaron los 135 millones de pesos. El 68% de los ingresos provino de personas y empresas, el 28% a través del aporte del Estado a través de la Ley de Donaciones Especiales y un 4% fueron clasificadas como “otros ingresos”.



El 68% del dinero recaudado (91,8 millones de pesos) fue invertido para rehabilitar a niños y adolescentes con discapacidad neuro-músculo-esquelética, como la atención médica, fisioterapia, ortopedia, entre otros. La inversión en este rubro también abarca los servicios complementarios a la rehabilitación como transporte de familias y los niños atendidos, ayudas sociales, alojamiento, equipamiento, medicamentos y materiales.



El 28% de los fondos donados fueron aplicados a la operativa general: al área de administración, comunicación y mantenimiento. Esto engloba a campañas y al programa televisivo, cuyo costo es de $ 12,7 millones.

Cantantes y futbolistas Desde el viernes 8 y hasta las 22 horas del sábado 9 de diciembre fueron varios los artistas y personalidades que estuvieron durante la Teletón como los cantantes Fabián Marquisio, Agustín Casanova, Valeria Gau, Niko Falero, Jorge Nasser, El Gucci y las bandas Mala Tuya, Dame 5, The Dogg, La triple Nelson y Vi-Em. El cierre de la maratón televisiva, que se realizó como todos los años en el Movie de Montevideo Shopping (donde se dio la cifra final), estuvo a cargo del cantante Lucas Sugo. También estuvo el DT de la Selección Uruguaya de Fútbol Oscar Washington Tabárez y el futbolista “Tata” González, quien subastó una remera firmada de la selección.