El Teatro de Verano tendrá un nuevo entorno y parking

La Intendencia de Montevideo conformó un grupo de trabajo para abordar un proyecto de reforma de la zona de ingreso y alrededores del Teatro de Verano.

El objetivo es retirar todos los vehículos que invaden la explanada (que tiene capacidad para unos 250) y generar nuevos "pulmones" de estacionamiento en el entorno, recuperando el espacio público para otras actividades. Allí se colocará una nueva batería de "juegos saludables" y se generará un área de esparcimiento que permita instalar un escenario para hacer espectáculos menores.

El otro punto de relevancia que vienen abordando los integrantes del grupo de trabajo (representantes de los departamentos de Movilidad, Desarrollo Urbano y Cultura) es la organización y regularización de los cuidacoches.

"Actualmente hay cuatro que están registrados, pero hasta ahora lo que había era cuidadores furtivos, que cobran de pesado 200 pesos. La gente no sabe que cuando un cuidador que no está autorizado le pide 200 pesos a una persona está cometiendo una falta, que está penada como tal", señaló a El País el representante del Departamento de Movilidad, Hugo Belli.

"A veces, la persona no radica la denuncia por temor, porque el cuidador le dice si no me das plata, te rompo el auto. Con una mayor iluminación, con la identificación y los espacios más definidos, vamos a evitar esas cosas. Y si sucede algo, la gente va a poder denunciarlo", destacó.

Fundamentalmente lo que se trata de impedir, sostuvo, es que se utilice la explanada como estacionamiento tarifado por parte de los cuidacoches.

"Se van a hacer pulmones para estacionar, con algunas partes reservadas y otras libres para el público, donde los cuidadores tengan una vigilancia más controlada, con más luminarias, por ejemplo", dijo Belli.

"En principio, lo que se va a hacer es sacar todos los vehículos de la explanada. Ahí se va a hacer una especie de platea grande, multiuso, con adoquines de cemento. La idea es utilizarla para actividades de gimnasia y espectáculos al aire libre. Se va a poner un batería de juegos saludables, y se van a delimitar mejor los espacios del parque", indicó.

Belli agregó que otra idea es "bajar" la lombada de tierra que hay en la esquina de la avenida Dr. Juan Cachón (la del puente peatonal) y Julio María Sosa, que impide el acceso "en plano" de los peatones.

"La lombada no permite ver para el otro lado del cruce. Por eso se va a eliminar, llevándola a nivel de piso, para que sea visible el cruce de los peatones. También se está pensando en estacionamientos para bicicletas", anotó.

Cuidacoches.

El representante del Departamento de Movilidad de la Intendencia explicó que a la falta de mobiliario urbano se suma que tampoco existe señalización que prohíba, por ejemplo, estacionar coches en el cantero central de la rambla. Una vez que se ordene el espacio público, la idea es prohibir este tipo de parkings improvisados. "En la explanada no hay ni un cartel que prohíba estacionar; entonces, se coloca un auto ahí y luego todos se paran atrás", indicó.

La explanada tiene capacidad para unos 250 autos. Y en el estacionamiento que se encuentra frente al teatro, también sobre la rambla, hay espacio para otros 80.

"Los que están en el costado son para 100 y 120 vehículos", agregó. "Ahí se va a hacer otro desarrollo para que puedan entrar más autos. Hay un diseño original en la zona que con el tiempo fue cambiando. Se le fue agregando veredas. Entonces, lo que se va a hacer es llevar el cordón al diseño original, ganando espacio para estacionar", precisó Belli.

A su vez, en la avenida Cachón se van a colocar más luminarias. "Los cuidacoches van a estar todos registrados. Ahora los registrados son solamente cuatro. Se va a hacer un llamado para cubrir más lugares, con las identificaciones que estamos usando ahora: el chaleco celeste con un número en la espalda que identifica al cuidador", indicó.

Belli informó que se hizo un conteo y que alrededor del Teatro de Verano "entran entre 2.500 y 3.000 autos".

"Nunca se usa todo eso, porque además tampoco va todo el mundo en auto al teatro. Se usan unos 1.500 espacios, por lo que sobran lugares para estacionar", sostuvo.

A fines de 2006, el teatro del Parque Rodó inauguró su techo de ladrillos con curva en forma de catenaria, que sustituyó a la anterior estructura metálica que se encontraba muy deteriorada. Dos años más tarde se hicieron nuevas obras, pero hasta ahora no se había puesto el foco en su entorno.

DUALIDAD Shows dentro y fuera del Collazo.

El gerente de Eventos de la Intendencia, Gerardo Reyes, ha participado a la fecha de tres reuniones con el grupo de trabajo que se encuentra afinando el proyecto para el entorno del teatro Ramón Collazo.

"En la primera de ellas ya se habló de la necesidad de que ese espacio sea mixto, permitiendo por ejemplo formar un escenario para hacer alguna actividad chica en la explanada", explicó Reyes a El País.

"El viernes pasado se hizo la última reunión y vimos el último anteproyecto, que sigue teniendo cosas a mejorar", anotó. El funcionario dijo que por ejemplo para el concurso de Carnaval Daecpu tiene un lugar asignado para sus directores, y que "hay que trabajar en conjunto con ellos para saber cuántos lugares son, cuántos se precisan, para empezar a hablar de una cuantificación real".

No fueron muchas las veces que el Teatro de Verano, inaugurado el 15 de enero de 1944, se sometió a obras de importancia. Luego del estreno a fines de 2006 de su techo de ladrillos con curva en forma catenaria, el Collazo se embarcó en 2008 en otra serie de obras que lo dejaron con una imagen algo diferente. El bajo escenario y la ampliación de la parte del escenario más inmediata al público (proscenio) fueron el objetivo de esa etapa de obras, hace nueve años.

Además, el templo del dios Momo y de muchos espectáculos internacionales que llegan a nuestro país, mejoró sus accesos desde la rambla con dos estructuras de cerámica armada, desarrolladas en forma de gaviotas con el estilo del ingeniero Eladio Dieste, también imitado en el actual techo de ladrillos.