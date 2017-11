Según el Tribunal de Cuentas, Sendic debe cobrar subsidio en 2020

Un informe jurídico elaborado en el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) señala que el subsidio que debe cobrar el exvicepresidente Raúl Sendic luego de renunciar a mitad de su mandato, en septiembre pasado, no le corresponde sino hasta el final de la Legislatura, en febrero de 2020.

La vicepresidenta Lucía Topolansky sometió el pago del subsidio al organismo de contralor, luego de decidir administrativamente que el pago le correspondería a partir del momento de su renuncia. Mientras, Sendic aún no ha percibido el dinero, a la espera de la decisión del TCR, que se tomará esta semana por parte de los ministros que lo integran.

El subsidio mensual por un año equivale a unos US$ 13.000. El domingo, mientras participaba en una recorrida por Canelones, Sendic afirmó que el pago le "corresponde" y que es "el único ingreso" que tiene, pero admitió que aún no cobró un peso.

Tras las quejas de Sendic, El País consultó al ministro del TCR Francisco Gallinal, quien confirmó la existencia de ese informe jurídico. Gallinal dijo que la vicepresidenta Topolansky "hizo muy bien" en pedir la opinión del organismo.

El informe, explicó el ministro, sostiene que Sendic tiene la calidad de legislador y consecuentemente le comprende el artículo de la Constitución sobre el pago de subsidio a legisladores e intendentes, y en segundo lugar dice que el subsidio corresponde pagarse a partir de la finalización del mandato, que sería en febrero de 2020.

El informe no cuestiona, vale aclararlo, que el tema haya sido resuelto por la presidenta de la Asamblea General.

Si el informe jurídico fuera votado a favor por los ministros del TCR el expediente será devuelto al Parlamento con el rótulo de "observado". Topolans-ky puede reiterar el gasto por decisión propia y conformar a Sendic.

La Asamblea General aprobó por unanimidad la renuncia de Sendic el miércoles 13 de septiembre y un día después, el jueves 14, este pidió el subsidio.

Interna dura.

Mientras, Sendic sigue en medio de la polémica, el Frente Líber Seregni (FLS), sector oficialista conocido como astorismo, y su viejo antagonista en la interna, la lista 711 del exvicepresidente, volvieron a cruzarse cuando el actual ministro de Economía del gobierno frenteamplista invitó al número dos de Sendic, el senador Leonardo De León, a comparecer para explicar ante los órganos de conducta ética del partido el uso que dio a la tarjeta corporativa cuando fue jerarca en ALUR.

Según piensa Astori, el caso de De León es "muy similar" al de Sendic con las tarjetas de Ancap.

De León no dilató una respuesta y lo invitó al ministro a "aclarar" ante el Frente Amplio algunos actos suyos de los últimos meses.

En una entrevista con el programa La Mañana de radio El Espectador, Astori dijo compartir las opiniones de los senadores oficialistas Mónica Xavier y Juan Castillo, quienes manifestaron que De León debería transitar el mismo camino que el exvicepresidente, presentándose ante el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio.

"Me parece que el proceso que se le dio al caso Sendic fue con respeto, al mismo tiempo supuso un fortalecimiento institucional del Frente a través de su comisión de ética. No veo por qué no habría por qué seguir el mismo camino (en el caso De León), son casos que lucen muy similares y no entendería por qué se seguiría un camino distinto", sostuvo.

Y agregó que ALUR "es una empresa pública", aunque funcione en el terreno del derecho privado y que "están en juego los recursos públicos".

De León consideró que es "bastante triste" que el ministro Astori le sugiera presentarse ante el tribunal ético del Frente como hizo Sendic. "Él no conoce de qué estamos hablando. Me imagino que conoce lo mismo que toda la ciudadanía, que hay una denuncia de (Pablo) Mieres generando enchastre, que era lo que buscaba el senador", dijo a varios medios en el Palacio Legislativo.

Y agregó que "capaz que Astori, ahora está preocupado como candidato, también tendría que revisar si él no tendría que participar en algunos ámbitos del Frente Amplio por algunos actos que ha habido en los últimos meses que también debería aclarar. El ministro Astori sabe de qué temas estamos hablando", remató De León.

Consultado, el senador no quiso revelar si se refería a hechos ocurridos en el ministerio de Economía. "Astori sabe de lo que estamos hablando", dijo.

"Me alegra que Astori se autopostule ahora".

El senador de la Lista frenteamplista 711 Leonardo De León reaccionó con ironía ante los anuncios del ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori de que no descarta ser precandidato por el oficialismo para los comicios de 2019 y que una decisión, en todo caso, la tomaría en 2018. "Me alegra que el compañero se haya autopostulado como precandidato del Frente. Creo que eso le hace bien al Frente Amplio. Quiero felicitar la autopostulación", subrayó De León. En la misma entrevista con El Espectador, Astori sostuvo respecto a su posible candidatura que "no solo depende de que uno tenga ganas. A mí lo único que no me falta son ganas, pero hay otros elementos en juego que hay que tener en cuenta". Reconoció en la entrevista que en este momento no sabe si será precandidato: "No excluyo ni una definición positiva ni una negativa. Hay que hacer un análisis de todos los elementos que están en juego, tomar una definición con tranquilidad, ver qué es lo que más le conviene en primer lugar al Uruguay y al Frente Amplio en particular y en función de eso, decidir".