Tarifas públicas: el gobierno definió suba a partir del 1° de enero

El Poder Ejecutivo anunció esta mañana un aumento de tarifas para OSE, Antel, UTE y Ancap que regirá a partir del 1° de enero de 2018.



En el caso de Antel la suba será del 6,5%, un porcentaje que está alineado con el IPC. También en OSE el aumento será del 6,5%. Respecto a Ancap el gobierno definió un aumento diferencial: un 9,8 % en el caso de las naftas y un 4,8 % en el caso del gasoil. UTE ajustará 3,2%.



El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri dijo en conferencia de prensa junto a otros representantes del gobierno que "se trató" de que la suba "perjudicara lo menos posible" a la población. "Vamos a trabajar intensamente para que más allá de los aumentos, de los ajustes puntuales de tarifas, trabajemos en estructuras más dinámicas que permitan incorporar la coyuntura a los efectos de que esto se traslade en beneficios a la población o éstas se puedan ajustar de manera más dinámica", agregó.



Ferreri explicó que "los ajustes corresponden a las variables esperadas para el año 2018 respecto a expectativas de inflación, evolución de salarios, tipo de cambio y precio de barril de petróleo".



Asimismo, el subsecretario explicó que "en el momento en el que a mediados del año pasado se resolvió la baja de un 8% del gasoil, el precio del barril de petróleo se ubicaba en el entorno de los US$45. Hoy día ese precio es de US$65. Esto hace que tengan que ajustarse las tarifas. Y tenemos una especial preocupación por hacer un diferencial en el Uruguay productivo" y es por eso que decidieron no hacer un aumento homogéneo en estas tarifas.



En el caso de UTE remarcó que la suba equivale a la mitad de la inflación del año 2017.

Cambios

​La ministra de Industria, Carolina Cosse, explicó que los ajustes se decidieron junto con “un paquete de medidas” y del “fruto de un trabajo de varios meses de muchos técnicos para lograr un cambio significativo gracias al trabajo de las empresas publicas y del esfuerzo de todos”.



Cosse explicó en "tres grandes líneas" el paquete de servicios que brindará a la población Antel: "Tarifa plana nacional, en lo que es telefonía fija con cobertura para todos los clientes del Uruguay; duplicación de las velocidades en todos los hogares, quiere decir que la velocidad mínima sobre fibra óptica pasa a ser 60 Mb por segundo y la máxima 300 Mb por segundo; y aproximadamente el 50% más del tráfico de todos los contratos móviles", detalló.



La ministra dijo que en caso de Ancap, la premisa fundamental ha sido mantener el resultado de Ancap para este año y no tener que recurrir a cuestiones de capitalización. Cosse sostuvo que "se ha hecho también con una premisa de lograr importantes ahorrosa nivel de la empresa". se está planeando ahorrar US$25.000.000 en lo que es la gestión, y se ha hecho también teniendo en cuenta el esfuerzo que tenemos que hacer por la competitividad".



Cosse dijo que "en el caso de las naftas estamos con paridad de importación, en el caso del gasoil no, por lo que los esfuerzos lo tenemos que hacer para que el gasoil se acerque cada vez más a paridad de importación. Y seguir con la conducta que ha venido teniendo el directorio de Ancap de tener revisiones semestrales e informes a la población sobre su estado de resultado. Es por eso que el aumento del gasoil está por debajo de la inflación y el de la nafta no".