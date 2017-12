Suprema Corte falla que prisión preventiva en casos de adolescentes es constitucional

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó por unanimidad un recurso de inconstitucionalidad que presentó la defensa de un joven de 17 años acusado de homicidio en Paysandú, para el cual una jueza había dictado prisión preventiva.



La defensa del imputado planteó el recurso en base al artículo 116 bis del (CNA). La norma indica que en los casos en que el presunto autor sea mayor de 15 y menor de 18 años de edad, y cuando el proceso refiera a las infracciones gravísimas, el juez deberá resolver "la privación cautelar de libertad" que "será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva".



En la sentencia, la SCJ expresó que "el argumento relativo a la supuesta incompatibilidad entre el art. 116 bis del C.N.A. y el art. 12 de la Constitución no resiste el más mínimo análisis, en el bien entendido de que la norma legal controvertida no prevé la imposición de una pena, sino que consagra la posibilidad de disponer una medida cautelar de privación de libertad cuando se cumplen determinados requisitos".



El fallo entiende además que "tampoco puede sostenerse válidamente que esa norma legal conculca las garantías del debido proceso".



Los magistrados explicaron que si bien existe una diferencia entre "el régimen de la prisión preventiva en adultos con respecto al régimen legislado para los adolescentes", hay que tomar en cuenta que "la privación de libertad cautelar en el caso de autos se hubiese justificado ya no por la preceptividad de su imposición prevista en la norma atacada, sino por la gravedad de la infracción a la ley penal imputada al adolescente".



La resolución agrega que "aún cuando no estuviese consagrada legalmente la preceptividad de la prisión preventiva en casos de presuntos homicidios cometidos por adolescentes, la entidad del bien jurídico tutelado justificaría, por sí sola, la imposición de la privación de libertad cautelar".