El supergás aumenta 15% desde el 1° de enero

A partir del próximo 1° de enero el valor del supergás en Uruguay aumentará un 15%, informó hoy Ancap.Las naftas lo harán un 9,8% y el fuel oil, gasoil y kerosene lo harán un 4,8%.



El ente petrolero justificó el incremento por la "evolución de las dos variables macroeconómicas clave que determinan la estructura de costos de ANCAP, en línea con lo que sucede en el contexto internacional: el crudo Brent y el tipo de cambio".



Según Ancap, estos costos se encarecieron en aproximadamente un 35% respecto a las premisas utilizadas para el último ajuste a mitad de este año.



La empresa estatal agregó que "transparenta por primera vez los mecanismos de ajuste que se aplicarán durante el año en función de las variables que no puede controlar, comprometiéndose, al fijar esta paramétrica, a reducir costos estructurales en US$ 25 millones anuales respecto a 2016 (no es comparable con 2017 por haber sido un año atípico, marcado por el paro técnico)".



Por último Ancap informó que con las nuevas tarifas "se busca mejorar las brechas frente a los precios internacionales de mercado (paridades de importación) que en definitiva determinan la competitividad. En el caso del gasoil la brecha era significativa y es por ese motivo que se volció un mayor aumento sobre las naftas".

Comunicado Ancap by ElPaisUy on Scribd