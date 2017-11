"El Pit-Cnt no puede comprometerse a algo que acordaron en forma bipartita" con UPM

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Óscar Andrade, dijo que los trabajadores no están de acuerdo con la condición que puso UPM al gobierno uruguayo para instalar la nueva planta de celulosa de la que informó El País: la creación de un protocolo de prevención de conflicto laboral que regule las ocupaciones.



La empresa finlandesa puso como condiciones excluyentes para confirmar la inversión, que el Estado uruguayo realice las inversiones en infraestructura necesarias, pero otro de los puntos clave que está establecido en el documento firmado por las autoridades del Poder Ejecutivo y la empresa UPM, es referente a la prevención de conflictos laborales.



“Este texto ya había estado sobre la mesa y no estamos de acuerdo: el Pit-Cnt no puede comprometerse a algo que acordaron en forma bipartita (el gobierno) con la empresa", opinó el dirigente en declaraciones al programa Inicio de Jornada de radio Carve.



“Es un error lo que hace el gobierno en el sentido de avanzar de manera bipartita en temas que van a ser de la negociación tripartita (...) Es una metodología equivocada”, opinó. Dijo que ahora los sindicalistas no van a ir y a decirle al gobierno: “´Ya que ustedes se pusieron de acuerdo sin nosotros, ¿dónde hay que firmar?´, así no se construye el acuerdo”.



"Si estos son componentes de la negociación, no me lo acuerdes de manera bipartita (...) Porque ahora ¿cómo hacés para negociarlo conmigo, si ya lo acordaste de manera bipartita? Así no funcionan las relaciones laborales", dijo.



Andrade señaló que “lo establecido respecto a las ocupaciones y los piquetes complica las negociaciones que tendremos en el tema laboral".



“Negociar UPM sobre la base de que si no viene UPM nos morimos todos apilados, es una forma de pararse en la negociación que no comparto (...) es una inversión importante, Uruguay no desaparece si UPM no viene”, opinó Andrade.



“Todo lo que está en el contrato del acuerdo laboral que no está en el acuerdo tripartido es un error porque dificulta la negociación (...) Cuando nos convoquen, esto que estoy diciendo ahora lo voy a decir en la mesa de negociación”, concluyó.



De no lograr una ley, decreto, o convenio colectivo para regular los piquetes y ocupaciones, los finlandeses de UPM advirtieron en el documento que no garantizan la construcción de la megaplanta de celulosa en el centro del Uruguay.



Para eso, ayer fuentes de UPM confirmaron a El País que se trabajará en la conformación de un "protocolo de prevención y solución de conflictos". En la mesa de negociación participarán representantes del Ministerio de Trabajo por el gobierno, el Pit-Cnt por los trabajadores, UPM y las cámaras empresariales.

RELACIONADAS UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones By EL PAIS UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones By EL PAIS UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones By EL PAIS UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones By EL PAIS UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones