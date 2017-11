"Con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida", se despidió en Facebook la madre de Brissa

"Te llevaré siempre en mi corazón, con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida". Así se despidió hoy en Facebook Ana Paula Gerez, la mamá de Brissa González, cuyo cuerpo fue encontrado ayer enterrado en Las Vegas.



"Hoy se va a un lugar especial esa luz. Que te amo te lo dije siempre y te lo hice sentir se que pediste por mi. Acá estoy y no quiero dejarte ir me niego a creer que nos dejaste te amo hija", concluyó.

Brissa salió de su casa de Villa Española a las 7:30 horas del lunes. Perdió el ómnibus de la línea 164 que la llevaría a su escuela, ubicada en Algarrobo y José Serrato. Según el fiscal, las filmaciones muestran que Brissa se subió a un auto y en el balneario Las Vegas, a la altura del kilómetro 52 de la Interbalnearia, tomó por una calle lateral. "Fue en esa zona donde se encontró el cuerpo de la niña", dijo el representante del Ministerio, quien detalló que el mismo se encontraba desnudo, con ataduras en manos y pies y con signos de abuso sexual.



Luego de escribir el mensaje, la mamá de Brissa publicó otro mensaje: "No me importa lo que diga la justicia si paga no paga después; hoy no esta Brissa y no volverá".