230 soldados uruguayos participan de un ejercicio conjunto con militares brasileños

Las tres ramas de las Fuerzas Armadas uruguayas están desplegadas en la frontera con Brasil desde ayer, en el marco de un ejercicio denominado “Frontera Segura”. Durante el operativo se están realizando controles con patrullas motorizadas y personal a caballo", explicó a El País Juan Rígoli, jefe de la Brigada de Caballería Número 2 de Melo (Cerro Largo).



En total son 230 efectivos uruguayos, entre oficiales y soldados, que están desplegados con patrullas fijas y móviles, junto con radares llamados SVT (sistema de vigilancia terrestre). Del ejercicio también participa la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército.



En Uruguay hay cinco radares y dos están en Cerro Largo, indicó Rígoli. Uno está ubicado en una zona rural llamada Peñarol, en el límite con Brasil. El otro se encuentra en Las Cañas, sobre las costas del río Yaguarón.



En Montevideo, en el centro de control operacional, se encuentra el sistema que monitorea y recibe la información que envían los radares diseminados por todo el país.



“Durante toda la semana se desarrollará la actividad aprovechando que el ejército brasileño está realizando una patrulla similar en su territorio, entonces nosotros le damos intensidad a nuestras patrullas”, dijo Rígoli.



Los controles se desarrollarán en los 250 kilómetros de frontera con Brasil desde el Río Negro, Arroyo la Mina, Río Yaguarón y parte de la Laguna Merín, explicó el jerarca militar.



“La patrulla de reconocimiento aéreo sobrevolará hoy (miércoles) toda la frontera con Brasil con apoyo de la Fuerza Aérea. La Prefectura del Puerto de Río Branco navegará aguas del Yaguarón y la Laguna Merín.



Rígoli agregó que “no se va a detener a absolutamente nadie, pero sí se va a tomar un registro de las personas que pasen por los puestos de control. Esto es un ejercicio tratando de minimizar errores futuros. Solamente es de contralor".



Y explicó que "en caso de constatar algún hecho ilícito, tenemos conexión directa con el Ministerio del Interior, el Mministerio de Economía a través de la Aduana y el Ministerio de Ganadería y delitos rurales",

Villa Noblía.

En el puesto militar de Villa Noblía no dentienen a nadie, salvo que por ese control de ruta se intente pasar contrabando a gran escala o pase gente indocumentada.



“Los efectivos marcan una operación de presencia, se desvía, si se constata un automóvil con chapa que no sea de nacionalidad uruguaya o en condiciones irregulares se lo dirige a un área de registro. Se revisa el vehículo en caso que hubiese algún hecho ilícito, se da cuenta a las autoridades que correspondan” dijo el alfares Leonardo Gómez.



En caso de constatarse contrabando o algún otro tipo de maniobras en la frontera se da aviso a la aduana o a la Policía y no ha sido necesario”, dijo el Gómez. “Por ahora no ha sido necesario, nosotros en esta zona no hemos constatado ninguna irregularidad” indicó.