Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC

Tras participar ayer de una reunión del Comité Central de los socialistas, la senadora Mónica Xavier dijo a El País que la posición del partido "todavía no está definida". No obstante reconoció que el tema está a estudio del sector, pero aclaró no tener una fecha para adoptar una posición.

"Estamos trabajando y buscando asesoramientos, encontrando cosas claras y otras que hacen pedir más información. Es un trámite de un tema que es complejo. El TLC con Chile tiene complejidades muy importantes y hay información muy técnica que hace que uno despeje algunas dudas y les vengan otras".

Xavier se refirió a la renuncia de la viceministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que fuentes polí- ticas dicen que se debió a discrepancias con el ministro del área, el socialista Jorge Basso.

"No hemos tratado el tema y creo que no nos constan las diferencias. Obviamente de existir son legítimas. Entendemos que es un ciclo que la compañera considera haber cumplido", sostuvo Xavier.

Los socialistas decidieron sumarse "decididamente" a la campaña nacional del Frente Amplio en defensa de la Reforma de la Salud. Un comunicado de la agrupación sostiene que "el avance en esta dirección requiere profundizar el diálogo y la construcción colectiva con trabajadores, usuarios y distintos actores que hacen a la vida cotidiana del sistema de salud".

Por otro lado, el comité central del PS destacó "el avance que significa la reciente aprobación de la Ley de Cuotas de forma permanente y la necesidad de seguir avanzando en una perspectiva de paridad, con incentivos especiales como los planteados en el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que se encuentra en pleno trámite parlamentario".