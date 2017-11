Socialistas salen al cruce de la información sobre Trías

El Partido Socialista respondió ayer a la información que indica que el exdiputado y ex secretario general del sector Vivían Trías habría sido reclutado por un agente checo que se desempeñaba en el Embajada de Montevideo, llamado Cestmir Veprek.

La información fue divulgada por el programa En la Mira de VTV y el portal stbnobrasil.com.

Ayer, un comunicado firmado por la secretaría general del Partido Socialista señala que el sector "no se hace eco de versiones de prensa basadas en documentación de dudosa verosimilitud".

"El Partido Socialista jamás va a mancillar el buen nombre de quien no se pueda defender", aseguran. Además recordaron las contribuciones que realizó al "socialismo nacional" desde la "raigambre artiguista". Como uno de sus aportes nombraron "el pensar al socialismo con cabeza propia".

Los dirigentes del sector destacaron la enseñanza que les dejó Trías "en el largo camino de acumulación hacia la construcción de una sociedad socialista". En ese marco, calificaron como "fundamentales" sus aportes ideológicos.

Trías se afilió al Partido Socialista en 1938 y en 1960 se transformó en su secretario general.

"El mejor espía".

El programa En la Mira de VTV informó que el ex secretario general del Partido Socialista Vivian Trías fue espía rentado del servicio de inteligencia del régimen comunista de Checoslovaquia. Según la información divulgada, se desempeñó 13 años en la tarea y cobró US$ 200 por mes, lo que correspondería a US$ 1.600 de ahora. Fue el mejor agente de la STB en Latinoamérica.