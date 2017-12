Para el SMU es "inapropiada" la medida del MSP de inhabilitar el corralito mutual

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que el año que viene no se abrirá el corralito mutual con el propósito de eliminar la intermediación lucrativa que se produce para la captación de afiliados por parte de las mutualistas. Los usuarios que pretendan cambiar de prestador de salud deberán solicitarlo por carta a la Junta Nacional de Salud (Junasa) quien lo autorizará por motivos fundados.



El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió hoy un comunicado en el que expresa que considera "inapropiada" y dice que "no comparte la medida anunciada por el MSP.



"El SMU condena enérgicamente la intermediación lucrativa y las maniobras fraudulentas que involucran a usuarios del sistema", señala el comunicado, agregando que "la salud es un derecho, no una mercancía, y menos aún una herramienta para el delito".



"Tenemos la convicción de que se debería eliminar el “corralito mutual” en pos de la libertad de elección del usuario de asistirse donde lo desee, y optar por cambiar de prestador durante todo el año, en línea opuesta a lo propuesto por el MSP, aunque esta disposición sea transitoria", agrega.



"Desde el SMU seguiremos impulsando la posibilidad de movilidad entre prestadores, con menos restricciones, de forma permanente y basada en indicadores de calidad asistencial", finaliza el comunicado.

Comunicado completo.

El Sindicato Médico del Uruguay, considera inapropiada y no comparte la medida anunciada por el Ministerio de Salud Pública de inhabilitar la apertura la movilidad regulada (“corralito mutual”) en febrero de 2018.



El SMU condena enérgicamente la intermediación lucrativa y las maniobras fraudulentas que involucran a usuarios del sistema.



La salud es un derecho, no una mercancía, y menos aún una herramienta para el delito.



Tenemos la convicción de que se debería eliminar el “corralito mutual” en pos de la libertad de elección del usuario de asistirse donde lo desee, y optar por cambiar de prestador durante todo el año, en línea opuesta a lo propuesto por el MSP, aunque esta disposición sea transitoria.



Además, la eliminación de la ventana de febrero de la movilidad regulada castiga a las instituciones prestadoras que mejor gestionan y puede premiar a aquellas que lo hacen mal.



Lamentablemente hoy, son escasos los parámetros e indicadores objetivos de calidad asistencial para que el usuario elija con fundamentos al prestador de salud que mejor calidad demuestre.



A su vez, llama la atención que luego de discutido y analizado el tema en múltiples ocasiones, y teniendo herramientas tecnológicas a disposición, no se hayan encontrado mecanismos para combatir la intermediación lucrativa y la única solución encontrada sea el camino de la casi imposibilidad de cambio.



Desde el SMU seguiremos impulsando la posibilidad de movilidad entre prestadores, con menos restricciones, de forma permanente y basada en indicadores de calidad asistencial.