Sindicato judicial enfurecido para por tres días

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se enfureció con el gobierno y declaró un paro de tres días sin guardias gremiales a partir de ayer cuando se enteró que el Ministerio de Economía le había pagado alrededor de $ 39 millones a unos 60 funcionarios no sindicalizados que también reclamaban el "enganche" de sus remuneraciones con las de los ministros de la Suprema Corte y de Estado pero que no están agremiados. El rumor de que ese pago se estaba realizando venía corriendo entre los judiciales a través de las redes sociales, pero la dirigencia sindical esperó la confirmación de la información.

Richard Ascurrein, secretario general del sindicato, dijo a El País que "el problema es que hay un acto discriminatorio entre quienes están afiliados y los que no; a los afiliados nos relega y todo indica que nos van a aplicar el artículo 15 (de la Rendición de Cuentas ) o sea que vamos a cobrar quién sabe cuándo". "En rechazo de esa actitud que lo que hace es debilitar al gremio es que decretamos este paro, en esta situación nos pone el Poder Ejecutivo con el que estábamos en pleno diálogo", agregó. "En todos los compañeros afiliados esto provoca un enojo importante, porque se sienten traicionados porque piensan que de repente es mejor fuera del sindicato porque si uno está afuera obtiene lo que quiere", señaló

El sindicato está enfrentado hace años con el gobierno porque reclama que se le pague el "enganche", y esta semana presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo mencionado en la Rendición de Cuentas que, en los hechos, actúa como una postergación sin fecha de pago de la deuda con los trabajadores que ya tienen a su favor el pago de sentencias firmes. El recurso es apoyado por unas 3.700 personas que reclaman una deuda que hoy está casi en US$ 70 millones.

El gremio hará una asamblea mañana temprano y evaluará medidas adicionales. Si bien no se ha manejado la posibilidad de extender los paros más allá de esta semana, el impacto de una eventual medida no sería menor en la medida en que los juzgados penales y de Violencia Doméstica siguen abiertos durante la feria judicial mayor. "Si quisiéramos parar, paramos y paramos un sector bastante sensible para la población", dijo. Entre quienes recibieron los pagos del Ministerio de Economía hay defensores de oficio y administrativos.