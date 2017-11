Jerarca admitió que servicio de ambulancias contratado era más caro que el de ASSE

El subdirector del Hospital de Bella Unión, Washington Pereira admitió esta mañana ante la Comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el Parlamento que es más barato prestar el servicio de traslados mediante ambulancias con recursos propios que con aquellos que se contrataban a la empresa Siemm SRL, propiedad de tres directores del prestador público.



La empresa de ambulancias contratada en 2013 por el centro de salud pertenece al director del hospital Pereira Rossell, Federico Eguren, el director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Rodrigo Barcelona, y el del Hospital de Salto, Marcos García. El primero y el último fueron a su vez directores del Hospital de Bella Unión entre 2011 y 2014, si bien García cedió su parte de la empresa cuando asumió el cargo en 2013, año en que fue contratada la empresa.



La contratación por parte del Hospital de Bella Unión de la empresa ya fue cuestionada de forma unánime por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

En enero de este año, ASSE realizó una consulta al TCR sobre la situación y la respuesta no tardó en llegar: “la oferta no puede ser admisible en tanto se encuentra integrada en su carácter de socios por personas que mantienen un vínculo laboral con la Administración”. De esta forma, agrega, se contraviene los dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).



Conocido el fallo del TCR, ASSE resolvió a fines de febrero de 2017 declarar desierta la licitación y declaró que desde ese momento el servicio dependería directamente del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) 105.