“Sendic no supo responder quién era el dueño de la agencia que hizo la campaña” de la 711

El diputado nacionalista Alejo Umpiérrez, integrante de la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales, dio detalles esta mañana sobre las declaraciones del exvicepresidente Raúl Sendic, quien acudió a dicha comisión ayer.



En declaraciones al programa inicio de jornada de Radio Carve, Umpiérrez señaló que Sendic no fundamentó ni aclaró los temas centrales de las preguntas que le fueron realizadas.



Consultado sobre la escalada en el gasto de publicidad de Ancap desde que comenzó a presidir el directorio, el exvicepresidente justificó el aumento de US$ 1,8 millones a US$ 7,7 millones en un "redimensionamiento" de la empresa pública, según Umpiérrez.



El legislador relató también que Sendic no explicó cómo se otorgó la adjudicación a la empresa La 10 Publicidad en Ancap, cuyo propietario, Pablo Álvarez, mantenía una amistad personal con Leonardo De león, entonces presidente de Alur y actual senador de la 711, que se remonta a la época en que jugaban juntos en el club universitario Limburgo.

Umpiérrez recordó que la empresa "jamás entregó los controles a Ancap, ni Ancap se los exigió para controlar el gasto de más de US$ 4,5 millones promedio anuales en gasto publicitario".



El legislador señaló también que "La 10 nació dentro del Estado, nació con un contrato ya adjudicado. Un socio de La 10, que era Pablo Álvarez, integraba la empresa DDB Publicidad, que era adjudicataria de la cuenta de Alur y sin ningún proceso de licitación ni competitivo, esta empresa que se desgajó de DDB se quedó con la cuenta dentro de la empresa".



Como informó El País ayer, Umpiérrez informó que Sendic negó tener vínculos con la agencia de publicidad y manifestó que la campaña publicitaria de la Lista 711 en las elecciones de 2014 estuvo a cargo de una "desconocida agencia" de nombre Kábala. "Preguntamos cuáles eran los creativos y Sendic no supo responder quién era el creativo o dueño de la agencia que había desarrollado su propia campaña electoral", afirmó.



La empresa de diseño y comunicación Kábala es dirigida por Pedro y Federico Butler y cuenta entre sus clientes privados a Bimbo, té Hornimans, Conaprole y Prex, además de organismos del Estado como el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y Presidencia de la República.



Además, en la lista de "marcas con las que trabajamos" que figura en su página web, aparecen Ancap, Antel, Pluna, la intendencia de Montevideo, el Partido Independeinte, Bandes, McDonald's, Barraca Europa, Banco Santander, Dove o la Universidad Católica, entre otros.



Uno de sus directores, Pedro Butler, contó en julio de 2014 a Infonegocios sobre el trabajo en la campaña de la Lista 711: "Algo importante de este año fue que trabajamos en política, en la gráfica de la lista 711 de Raúl Sendic que fue un trabajo bien particular que nos consumió muchísimos recursos en poco tiempo, pero fue muy bueno y estamos en negociaciones para retomar las tareas para la campaña de octubre. La meta de Kábala para 2014 es igualar o superar lo que fue el año anterior, mantener clientes y buscar algunos nuevos”, señalaba entonces.