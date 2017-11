Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía

El exvicepresidente y expresidente de Ancap, Raúl Sendic declaró en el Juzgado de Crimen Organizado que "salió de Ancap tan pobre como entró", según confiaron a El País fuentes judiciales.



Además ratificó que todas las inversiones que bajo su gestión se realizaron en el ente petrolero tenían la aprobación del Ministerio de Economía, así como del Poder Ejecutivo.



Sendic explicó que aclaró ante la Justicia que en los presupuestos, una vez que estaban aprobados y eran presentados al Poder Ejecutivo, "estaba además el programa financiero, que es una segunda negociación que se establece todos los años con el Ministerio de Economía FInanzas. Entonces, todas las inversiones, no solamente tenían la aprobación del Poder Ejecutivo".



Durante una larga exposición, afirmó que cometió "errores como cualquier ser humano" y afirmó que "no compré un colchón (con las tarjetas del ente petrolero) pero sí un short".



En declaraciones a la prensa a la salida del juzgado, el extitular del ente petrolero afirmó que "me cuestionaron elementos" de su gestión al frente de Ancap, pero aclaró que se retiró de la sede judicial "satisfecho" con las explicaciones que presentó ante la magistrada.



Sendic ingresó a las 13 horas a la sede judicial donde declaró en calidad de indagado tras casi dos años desde que la oposición presentó 22 denuncias penales sobre la gestión frenteamplista en Ancap. Al renunciar a la vicepresidencia Sendic no podrá ampararse en fueros.



Sendic respondió ante la jueza especializada en Crimen Organizado de 1° Turno, Beatriz Larrieu, y al fiscal de dicha materia, Luis Pacheco por las denuncias por presuntos delitos cometidos durante su gestión al frente de la petrolera.



Antes de entrar a declarar, dijo que "estaba tranquilo" y que decidió desactivar la presencia de partidarios suyos frente al juzgado "por respecto a la Justicia".

Coya admitió que avaló adelantos a brasileños By EL PAIS Coya admitió que avaló adelantos a brasileños MIRA TAMBIÉN Coya admitió que avaló adelantos a brasileños

Ya fueron interrogados 30 indagados y testigos. El último fue José Coya quien compareció ayer y admitió que avaló adelantos a brasileños para transportar producción de Cementos del Plata.



Hasta ayer las declaraciones de los diferentes actores eran contrapuestas.



Sendic desactivó una convocatoria de simpatizantes frenteamplistas que se preparaba para reunirse a las puertas del juzgado donde la le tomarán declaración.