El discurso final de Raúl Sendic en el Juzgado

"Quiero decir unas palabras porque hace mucho tiempo que estoy esperando este momento, Usted sabe que nunca pensé en no venir, más allá de la investidura que tuve y siempre mandé expresar a la Sede por mis abogados que tenía total intención de comparecer", fue la primera frases del alegato final que el exvicepresidente Raúl Sendic, realizó ayer miércoles ante el Juzgado de Crimen Organizado, al declarar en calidad de indagado.



"Hace dos años y medio he vivido una de las peores situaciones que se han vivido en el ámbito de la política, una campaña de desprestigio muy grande. Se hicieron denuncias tremendas, de corrupción, coimas, tráfico de influencias y algunas están escritas en las denuncias y otras no", prosiguió.



El exvicepresidente dijo que "se ha hecho un daño muy grande a una persona que tiene familia, hijos (...) No solo se me ofendió a mí y mi familia y a mi posicionamientos político, sino también y me duele en el alma, se hizo un daño a la empresa, porque la marca de la empresa costó mucho construirla con los años y no solo es mérito nuestro, sino de los trabajadores y la sociedad que la defendió".



"Yo he pensado que en la Comisión investigadora muchos de los gerentes de ANCAP han sido maltratados y cuando he leído las actas, me enorgullece cómo defendieron la empresa y hay gente que dejó la vida, como Hugo de Melo, que fue gerente en el área de relaciones públicas y a la contadora Silva. Los dos murieron trabajando en ANCAP , no en su casa, Hugo de Melo murió cuando íbamos a ponerle la luz a Pepe Núñez y tuvo un accidente automovilístico y falleció en el acto. Y Helena Silva, gerente de servicios corporativos, días enteros de negociaciones con los cañeros y murió en medio de una reunión en la empresa. Y esta es una empresa que va desde un peludo cortando caña en Bella Unión hasta hoy un ingeniero haciendo una presentación en Londres o un buzo sumergido en la boya petrolera o al muchacho que le entrega la garrafa en su casa, es una empresa de esa dimensión", agregó Sendic..



"Hoy tenemos varias de miles de hectáreas producidas en el país y por lo tanto, más allá de todos los errores, que capaz que los cometimos porque somos humanos, le puedo asegurar en lo personal, que tengo el orgullo de ser hijo de quien soy, de tener dos hijos de los que me siento orgulloso, tengo el orgullo de haber sido diputado, senador y vicepresidente", agregó.



Y dijo también que "uno de los orgullos más grande que tengo es haber sido presidente de esta empresa, que es uno de los activos más importantes del país y es el escudo que tiene el Estado, que representa a los pobres, que son los que necesitan ese escudo y me siento orgulloso de todos estos proyectos, que se pensaron a mediano o largo plazo, pensamos que era necesario desarrollar estas inversiones con acuerdos y errores, con demoras y con costos que no se podían calcular desde el principio y siempre actuamos con la mayor honorabilidad posible y si quieren pueden revisar todas mis cuentas e ingresos y de todo mi sector político y tengo el orgullo de salir de la actividad política con la misma pobreza que entré".



"La riqueza que tengo es el orgullo de mi tarea cumplida con la mejor de las intenciones y con la idea de estar a la altura del cargo que se me asignó", señaló Sendic.

"Estando de licencia recibí la visita de una delegación extranjera, de un grupo de ingenieros del exterior que trabajaban en la planta de ALUR, a los que invite a almorzar en La Paloma con mi propio dinero", declaró ayer Sendic.



Agregó que, posteriormente, sus invitados tenían intención de ir a conocer la playa y uno de ellos no tenía short de baño. "Cruzamos a comprar un short de baño, me había quedado sin dinero mío y tuve que hacerlo con la tarjeta" de Ancap.



Tras advertir que en 2011 creó una reglamentación para regular el uso de las tarjetas, Sendic dijo que el mismo establecía la obligación de justificar los gastos con los comprobantes correspondientes.



Ante la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu y el fiscal, Luis Pacheco, Sendic dijo que cada uno de los gastos fueron informados y rendidos.

Larrieu: Si hizo uso de las tarjetas fuera de los fines previstos en el reglamento a excepción de las veces que hizo el reembolso



Sendic: Nunca. Quiero aclarar de paso que nunca compre un colchón en Divino y que las veces que tuve que hacer por motivos extraordinarios alguna compra personal hice los reembolsos correspondientes. Sé que en este momento hay una investigación administrativa en Ancap porque hay parte de la información que se ha perdido.



Larrieu: Si recuerda a qué refieren las compras en casa de prendas deportivas.



Sendic: No recuerdo.

Larrieu: Si en algún momento las tarjetas fueron usadas por terceros.



Sendic: De ninguna manera.



Larrieu: Aparecen cargas de combustible, si recuerda esas posibilidades y si no existía otra manera que no fuera con el uso de las tarjetas corporativas de hacerlo.



Sendic: En muchas oportunidades viajábamos en nuestros propios vehículos, algunos tiene Sisconve y otros no.



El resultado de la audiencia, que se desarrolló durante seis horas, dejó conformes a los abogados de Sendic, Gúmer Pérez e Ignacio Durán.



En tanto abogados de la oposición señalaron que Sendic "blindó" su declaración evitando entrar en contradicciones con otros directores de Ancap que testificaron días antes co-mo Juan Gómez, Germán Riet y José Coya.

La fiesta.

En otro tramo de la larga audiencia, Sendic declaró sobre la inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja realizada el 27 de agosto de 2013. En el acto participaron los entonces presidentes José Mujica (Uruguay) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) y cerca de mil invitados. El evento costó US$ 370.000.



En una de sus preguntas, la jueza Larrieu destacó que la publicidad sobre la actividad de la planta desulfurizadora costó a Ancap US$ 800.000. Es decir, que sumando el gasto de la fiesta el ente gastó cerca de US$ 1.200.000.



Sendic advirtió: "No fue una fiesta fue la inauguración y el bautismo de la refinería de La Teja que se pasó a llamar Eduardo Acevedo Vásquez, que fue el primer presidente de Ancap. Fue una cumbre presidencial y la culminación de un larguísimo proceso de negociación entre Ancap y AESA, varios ministros, cancilleres y nosotros definimos las características principales del evento".



Larrieu: ¿Cómo explica Ud. el gasto en materia de contratación de espacios publicitarios y producción de publicidad por la planta desulfurizadora que ascendió a US$ 800 mil, independientemente del gasto de la fiesta o cumbre?



Sendic: No recuerdo la cifra. Pero había necesidad de comunicar a la población sobre las nuevas características de los combustibles que a partir de ese momento iba a producir la refinería. Había un serio problemas con la cantidad de azufre que tenían los combustibles en ese momento. Se recuperan 30 toneladas diarias de azufre que se comercializan con Isusa por un acuerdo.

La Diez.

La jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu preguntó al expresidente de Ancap, Raúl Sendic, sobre la contratación de la agencia de publicidad La Diez por parte de Ancap.



Jueza Larrieu: Nos puede explicar por qué resultó conveniente a juicio de Ancap realizar una licitación en la cual la empresa ganadora, en este caso La Diez, le factura a Ancap y a su vez le cobra a los proveedores.



Sendic: Primero, la comisión que las agencias les cobran a los medios es habitual y el cliente de la agencia no participa de ese negocio, lo único que podíamos evaluar desde Ancap en el momento de la adjudicación era qué porcentaje nos iba a cobrar a nosotros, y en este caso la comisión era de 1,5% frente a 3% que ofrecieron las otras agencias.



Jueza Larrieu: La agencia La Diez o Pablo Álvarez de manera directa o indirecta, intervino en la campaña electoral de la lista 711 o de eventos organizados por la Fundación Uruguay 2030.



Sendic: Me enteré en la Comisión Investigadora que había colaborado en una cena que organizó la lista 711 y colaboró con mil dólares, es la única relación o único vínculo que puede haber.



Jueza Larrieu: Si Ud. tiene conocimiento del pago de la Agencia La Diez a la empresa Bambú que prestó un servicio de promotoras en un evento de la fundación Uruguay 2030.



Sendic: No tengo conocimiento.