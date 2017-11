Sendic reiteró que Economía aprobó inversiones de Ancap

El expresidente de Ancap, Raúl Sendic (2010 y 2013) admitió ayer ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado que utilizó las tarjetas corporativas del ente para gastos personales, pero aseguró que reembolsó el dinero. También volvió a involucrar al equipo de Astori en la aprobación de las inversiones de Ancap efectuadas por él y que están cuestionadas.

Sendic, que se presentó ante la sede como desempleado, señaló que, estando de licencia, utilizó una tarjeta de Ancap para efectuar una compra en el balneario La Paloma.

"Estando de licencia recibí la visita de una delegación extranjera, de un grupo de ingenieros del exterior que trabajaban en la planta de ALUR, a los que invite a almorzar en La Paloma con mi propio dinero", declaró.

Agregó que, posteriormente, sus invitados tenían intención de ir a conocer la playa y uno de ellos no tenía short de baño. "Cruzamos a comprar un short de baño, me había quedado sin dinero mío y tuve que hacerlo con la tarjeta" de Ancap.

Tras advertir que en 2011 creó una reglamentación para regular el uso de las tarjetas, Sendic dijo que el mismo establecía la obligación de justificar los gastos con los comprobantes correspondientes.

Ante la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu y el fiscal, Luis Pacheco, Sendic dijo que cada uno de los gastos fueron informados y rendidos.

Larrieu: Si hizo uso de las tarjetas fuera de los fines previstos en el reglamento a excepción de las veces que hizo el reembolso

Sendic: Nunca. Quiero aclarar de paso que nunca compre un colchón en Divino y que las veces que tuve que hacer por motivos extraordinarios alguna compra personal hice los reembolsos correspondientes. Sé que en este momento hay una investigación administrativa en Ancap porque hay parte de la información que se ha perdido.

Larrieu: Si recuerda a qué refieren las compras en casa de prendas deportivas.

Sendic: No recuerdo.

Larrieu: Si en algún momento las tarjetas fueron usadas por terceros.

Sendic: De ninguna manera.

Larrieu: Aparecen cargas de combustible, si recuerda esas posibilidades y si no existía otra manera que no fuera con el uso de las tarjetas corporativas de hacerlo.

Sendic: En muchas oportunidades viajábamos en nuestros propios vehículos, algunos tiene Sisconve y otros no.

El resultado de la audiencia, que se desarrolló durante seis horas, dejó conformes a los abogados de Sendic, Gúmer Pérez e Ignacio Durán.

En tanto abogados de la oposición señalaron que Sendic "blindó" su declaración evitando entrar en contradicciones con otros directores de Ancap que testificaron días antes co-mo Juan Gómez, Germán Riet y José Coya.

RELACIONADAS Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía By Lucía Baldomir Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía By Lucía Baldomir Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía By Lucía Baldomir Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía By Lucía Baldomir Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía Sendic ratificó que todas las inversiones en Ancap estaban aprobadas por Economía Coya admitió que avaló adelantos a brasileños By EL PAIS Coya admitió que avaló adelantos a brasileños Coya admitió que avaló adelantos a brasileños By EL PAIS Coya admitió que avaló adelantos a brasileños Coya admitió que avaló adelantos a brasileños By EL PAIS Coya admitió que avaló adelantos a brasileños Coya admitió que avaló adelantos a brasileños By EL PAIS Coya admitió que avaló adelantos a brasileños Coya admitió que avaló adelantos a brasileños Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap By EL PAIS Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap By EL PAIS Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap By EL PAIS Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap By EL PAIS Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap Casi 70% opina que Sendic violó las normas en Ancap

Astori sabía.

En otro tramo de la audiencia, el abogado del Partido Nacional, Mario Arizti, preguntó a Sendic si las inversiones realizadas por Ancap o sus empresas privadas colaterales eran informados en tiempo al Ministerio de Economía, en especial los fondos vertidos en Cementos del Plata (produce cal que se vende a la Usina de Candiota) y ALUR (produce alcoholes y derivados). "Efectivamente, cada una de las inversiones que se hacían por Ancap o por las colaterales siempre formaban parte del presupuesto que se informaba al Poder Ejecutivo", dijo Sendic.

Agregó que se establecía ademas una doble información: no solo estaba en el presupuesto que había que elevar al Poder Ejecutivo sino que, además, después había que negociar con el equipo económico que esto se integrara al acuerdo financiero. "Desde el año 2011 para Ancap y colaterales en 2012 se estableció que se debía contar con la aprobación para la toma de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas", dijo el expresidente de Ancap.

Tras la audiencia Sendic reiteró ante la prensa que lo esperaba a la salida del juzgado esos mismos conceptos, lo que generó malestar en el astorismo, reconocieron a El País fuentes políticas.

Fiesta.

En otro tramo de la larga audiencia, Sendic declaró sobre la inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja realizada el 27 de agosto de 2013. En el acto participaron los entonces presidentes José Mujica (Uruguay) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) y cerca de mil invitados. El evento costó US$ 370.000.

En una de sus preguntas, la jueza Larrieu destacó que la publicidad sobre la actividad de la planta desulfurizadora costó a Ancap US$ 800.000. Es decir, que sumando el gasto de la fiesta el ente gastó cerca de US$ 1.200.000.

Sendic advirtió: "No fue una fiesta fue la inauguración y el bautismo de la refinería de La Teja que se pasó a llamar Eduardo Acevedo Vásquez, que fue el primer presidente de Ancap. Fue una cumbre presidencial y la culminación de un larguísimo proceso de negociación entre Ancap y AESA, varios ministros, cancilleres y nosotros definimos las características principales del evento".

Larrieu: ¿Cómo explica Ud. el gasto en materia de contratación de espacios publicitarios y producción de publicidad por la planta desulfurizadora que ascendió a US$ 800 mil, independientemente del gasto de la fiesta o cumbre?

Sendic: No recuerdo la cifra. Pero había necesidad de comunicar a la población sobre las nuevas características de los combustibles que a partir de ese momento iba a producir la refinería. Había un serio problemas con la cantidad de azufre que tenían los combustibles en ese momento. Se recuperan 30 toneladas diarias de azufre que se comercializan con Isusa por un acuerdo.

Fiscalía decide si pide procesamiento o no.

El voluminoso expediente del caso Ancap, que ya tiene varios miles de páginas y decenas de carpetas con declaraciones, supuestas evidencias, mails y actas taquigráficas del Parlamento y de indagados y testigos, pasará en breve al fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco. El representante del Ministerio Público decidirá si solicita a la jueza Beatriz Larrieu el procesamiento de Raúl Sendic o de algún otro indagado o pide el archivo del expediente.

Al final de su declaración, Sendic proclamó su inocencia. "Hace dos años y medio he vivido una de las peores situaciones que se han vivido en el ámbito de la política: una campaña de desprestigio muy grande, se hicieron denuncias tremendas, de corrupción, coimas, tráfico de influencias y algunas están escritas en las denuncias y otras no", dijo.

Enseguida agregó: "Se ha hecho un daño muy grande a una persona que tiene familia, hijos y más allá de todos los lugares donde he tenido que comparecer, les digo que el lugar que me ofrece mayores garantías es este. No solo se me ofendió a mí y mi familia y a mi posicionamiento político, se hizo un daño a la empresa".

Reconoció que, como cualquier ser humano, pudo haber cometido errores en su gestión al frente de Ancap. Agregó que, más allá de "todos los errores que capaz que los cometimos, porque somos humanos", "si quieren pueden revisar todas mis cuentas e ingresos y tengo el orgullo de salir de la actividad política con la misma pobreza que entré".

SENDIC Dichos textuales Las decisiones del presidente de Ancap es un mecanismo de excepción que está planteado en el propio reglamento y dura una semana, hasta la siguiente sesión de Directorio. (…) Dejamos de manifiesto que muchos de los acuerdos que se firmaban decían “con la necesaria ratificación del Directorio de Ancap que se reunirá en tal fecha”.

.................................................................................................................



“Todas las inversiones, no solamente tenían la aprobación del Poder Ejecutivo (...) todas ellas estuvieron siempre en el acuerdo financiero que Ancap negocia todos los años con el Ministerio de Economía”.



................................................................................................................



“Ha quedado muy claro que hubo varios costos de Ancap que Ancap solicitó durante mucho tiempo incorporarlos dentro del precio de los combustibles y eso no fue posible y fue reconocido por el ministro de Economía”.





Agencia contratada por Ancap aportó a la lista 711.

La jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu preguntó al expresidente de Ancap, Raúl Sendic, sobre la contratación de la agencia de publicidad La Diez por parte de Ancap.

Jueza Larrieu: Nos puede explicar por qué resultó conveniente a juicio de Ancap realizar una licitación en la cual la empresa ganadora, en este caso La Diez, le factura a Ancap y a su vez le cobra a los proveedores.

Sendic: Primero, la comisión que las agencias les cobran a los medios es habitual y el cliente de la agencia no participa de ese negocio, lo único que podíamos evaluar desde Ancap en el momento de la adjudicación era qué porcentaje nos iba a cobrar a nosotros, y en este caso la comisión era de 1,5% frente a 3% que ofrecieron las otras agencias.

Jueza Larrieu: La agencia La Diez o Pablo Álvarez de manera directa o indirecta, intervino en la campaña electoral de la lista 711 o de eventos organizados por la Fundación Uruguay 2030.

Sendic: Me enteré en la Comisión Investigadora que había colaborado en una cena que organizó la lista 711 y colaboró con mil dólares, es la única relación o único vínculo que puede haber.

Jueza Larrieu: Si Ud. tiene conocimiento del pago de la Agencia La Diez a la empresa Bambú que prestó un servicio de promotoras en un evento de la fundación Uruguay 2030.

Sendic: No tengo conocimiento.