Sendic se negó a decir de qué ingreso vivirá hasta que pueda cobrar el subsidio en el 2020

El exvicepresidente Raúl Sendic se negó a detallar de qué ingresos vivirá hasta que pueda cobrar el subsidio en 2020 —como falló el Tribunal de Cuentas de la República (TCR)— por ejercer su cargo desde 2015 hasta su renuncia en septiembre pasado.



"Cuanto ustedes le pregunten a senadores y diputados si viven de su sueldo o si viven de sus campos adjudicados por colonización, yo les voy a contar", dijo Sendic a medios de comunicación en el Parlamento.



También dijo que decidió enviar la renuncia al cobro del subsidio para "no crearle un problema a(la vicepresidenta, Lucía) Topolansky".



Por otro lado consideró que tanto la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y el TCR actuaron por excepción en su caso. "Yo no me quiero poner en el papel de víctima, pero parece que soy una excepción", afirmó.

Su sector anunció apoyo económico.

Antes de renunciar a el, Sendic había defendido el cobro de su subsidio bajo el argumento de que es su "único ingreso". "Es el único ingreso que tengo. Yo no me enriquecí en la política, no tengo campos ni estaciones de servicio, como se ha dicho", apuntó.



No está claro si Sendic buscará trabajo en el ámbito privado. "Él va a tener que decidir cómo salir de esta situación y nosotros vamos a ayudar como a cualquier compañero que se queda sin trabajo. Cualquier ciudadano tiene que pensar qué salida económica tiene", señaló a El País el diputado Saúl Aristimuño.



Según dijo, "sobre ese tema no se avanzó". De acuerdo a información a la que tuvo acceso El País, una posibilidad que se maneja es que perciba un salario de parte del sector con los aportes mensuales que realizan los legisladores.

Apoyo a Vázquez por medidas contra abusadores sexuales.

Sendic también fue consultado sobre las declaraciones de Vázquez, quien consideró "viable" un registro público de violadores.



Coincidió con lo expresado por el presidente y se mostró abierto a discutir la posibilidad de instaurar la pena de cadena perpetua en Uruguay, pero aclaró que esa discusión debe realizarle en el marco de medidas legislativas y con una educación de la sociedad, porque de otra forma "no sirve para nada".