Sendic: "Yo no le tengo miedo a la Justicia"

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, reconoció con su equipo de gobierno que el 2017 fue un año con dificultades por el hecho histórico de la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic en septiembre. El líder de la Lista 711 no evadió el tema y ayer rompió el silencio, después de varios meses, y dijo que ha podido lograr cerrar este año en "absoluta paz y tranquilidad" y confía en el resultado del proceso judicial que deberá afrontar en los primeros meses del próximo año.

"Yo no le tengo miedo a la Justicia, confío mucho en la Justicia y creo en el trabajo que se ha venido desarrollando desde la defensa", dijo en una entrevista en la Radio 1410 ayer a la tarde.

Sin embargo sí criticó a la oposición por hacer del proceso judicial algo que él definió como "un linchamiento político". "Después tenemos lo que pasa de la puerta del juzgado para afuera. Los manejos que hace la oposición, pero todo esto se ha desgastado y la gente ya tiene un termómetro y sabe medir", agregó.

También criticó a los medios de comunicación ya que opinó que parte de la prensa se ha prestado para hacerle el juego a la oposición; sin embargo optó por no identificarlos. Si bien aclaró que está "muy tranquilo" con lo que será el resultado, dijo que de igual modo estará "alerta" por lo que ocurra.

"Estoy cerrando el año con una absoluta paz, el dar un paso al costado, que Lucía (Topolansky) haya asumido el cargo y trabajado excelentemente, y que no se haya generado un quiebre en el Frente Amplio, es muy importante", dijo, y agregó que también le dio tranquilidad haber podido ir a la Justicia a dar sus explicaciones sobre todo lo realizado en su gestión al frente de Ancap.

"Problemas hay en todos lados, pero tenemos que tener la capacidad de mirar con confianza en el futuro y tirando una mano solidaria. Estoy en absoluta tranquilidad y serenidad, y cierro el año en total paz", repitió.

Al momento de hacer un balance del 2017 reconoció que ha sido muy difícil, pero le permitió ganar fortaleza personal. "Es un año que en lo personal no ha sido bueno, pero también es un año que me ha permitido medirme a mí mismo, en el sentido que cuando hay situaciones tan difíciles, cuando el destino nos depara este tipo de situaciones, es cuando podemos medir nuestras fuerzas. Me siento satisfecho de haber podido pasar por todas estas circunstancias y mantener viva la convicción para seguir estando junto a mis compañeros del Frente en la lucha de un Uruguay mejor", declaró.

Sendic opinó que es importante que su partido político haga una "profunda reflexión sobre la unidad" y rescatar los valores del partido político. Dijo que durante el 2018 tratará de aportar al Frente Amplio para ganar un cuarto gobierno nacional y para eso recorrerá todo el país para potenciar su sector político: la Lista 711.

En esa línea criticó al actual presidente del partido, Javier Miranda, por entender que no ha sabido liderar al Frente Amplio. "Nuestro Frente tuvo nada más y nada menos que al general Líber Seregni, y figuras como Jorge Brovetto y el propio Vázquez. Es tarea de todos los frenteamplistas reforzar la unidad y el compromiso para sustituir la falta de liderazgos que alguna vez tuvimos y que hoy no tenemos", dijo.

Sendic explicó que el país aún sigue teniendo un debe en materia educativa. Para él es el desafío central además de trabajar sobre el déficit fiscal estructural que condiciona las políticas de desarrollo.