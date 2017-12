Sendic: "Ancap no es responsable en juicio de EXOR"

El exvicepresidente, Raúl Sendic dijo ayer ante el juez de lo Contencioso Administrativo, Carlos Waldemar Aguirre, que Ancap "no es responsable" del juicio iniciado en su contra por la multinacional EXOR. "Esa empresa no participó en la operación de cancelación de deuda como lo hizo el Banco del Tesoro de Venezuela", dijo el exjerarca del ente. Enseguida agregó: "Ancap no es responsable porque no colocó a EXOR en el negocio. Lo hizo Pdvsa (petrolera venezolana) y ésta luego sacó a EXOR", dijo.

Según Sendic, el negocio de cancelación de deuda entre Ancap y Pdvsa en 2011 fue "muy beneficioso" porque Uruguay logró un ahorro de US$ 300 millones. "La deuda con Pdvsa superaba los US$ 827 millones. Se saldó pagando US$ 500 millones", dijo.

Ese fue el primero de los tres negocios entre Ancap y EXOR. Según esa empresa, en ninguno de los tres Ancap cumplió y, en dos de ellos (2012 y 2014), el ente utilizó la ingeniería financiera propiedad de EXOR, señala la demanda civil por US$ 34 millones iniciada por la compañía contra la empresa pública por daños y perjuicios a la que accedió El País.

EXOR negó que Pdvsa la haya sacado del negocio de cancelación de deudas con Uruguay. "Lo hizo Ancap porque seguimos trabajando con Pdvsa en otras cancelaciones de deudas", dijo una fuente.

Declararon ex jerarcas de Mujica

Además de Raúl Sendic, declararon ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el exministro de Industria, Roberto Kreimerman, el exsubsecretario de dicha cartera, Edgardo Ortuño, el gerente de Servicios Jurídicos de Ancap, Leonardo Bianchi, y el representante local de EXOR, Alejandro Steineck.