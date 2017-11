Sendic admite que en el Frente Amplio hay gente que no lo quiere

El exvicepresidente Raúl Sendic afirmó que sabe que en el Frente Amplio "hay gente que no me quiere" y anunció que encabezará nuevamente la lista de su sector al Senado en 2019 aunque no será candidato común. Si bien dijo que no quiere ponerse "en víctima", recordó que el Tribunal de Conducta Política del Frente, la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas, analizaron su situación "por excepción, ya que no ha sido la regla".

"Así que es evidente que soy una excepción", admitió tras participar en la reunión de la comisión investigadora sobre la financiación de partidos políticos por parte de empresas privadas.

En ese marco, Sendic negó cualquier vinculación de la agencia publicitaria La Diez (que manejó durante años y por varios millones de dólares la publicidad de Ancap) con la campaña de la lista 711 para las elecciones de 2014. Además, el diputado colorado Adrián Peña, que fue quien lo convocó, le preguntó por la utilización de un eslogan de una publicidad de Ancap que decía con destaque "El Uruguay que queremos", y le preguntó por qué lo había utilizado la lista 711. Respondió que ese "nunca fue el eslogan de la campaña de Ancap" y agregó que "le hice notar" a Peña que el senador de su partido José Amorín fue quien utilizó esa frase en 2014 como eslogan de campaña. "Fue igual que lo hizo la 711 porque el eslogan de Ancap en realidad era otro, era "Se mueve Ancap, se mueve el Uruguay".

Legisladores de la oposición consultados por El País sobre el tenor de la reunión, dijeron que Sendic se mostró "muy colaborativo" con la investigadora.

De qué vive.

El exvicepresidente explicó a los medios que renunció a cobrar el subsidio ahora, y que deberá esperar a hacerlo en 2020 si no gana una banca por la objeción que interpuso el Tribunal de Cuentas y porque no quiso exponer a la vicepresidenta Lucía Topolansky a la reiteración del gasto, algo que podría haber hecho.

"Me acostumbré a esta situación y voy a seguir adelante le guste a quien le guste. Sé que en la oposición hay gente que no me quiere y también sé que adentro de mi fuerza política hay gente que no me quiere", sostuvo. Según sus palabras desde que renunció en septiembre está "más tranquilo, leyendo, estudiando y disfrutando de la familia".

En cierta forma se incomodó cuando se le preguntó de qué va a vivir hasta que pueda cobrar el subsidio o consiga trabajo. "Cuando investiguen de qué viven todos los políticos, yo les contesto", respondió a los periodistas. "¿Creen que hay políticos que pueden vivir de su sueldo y sostener el nivel de vida que tienen?", se preguntó. "¿Esos políticos viven de su sueldo o del campo que tienen (otorgado por) Colonización? Cuando hagan la encuesta para saber si los políticos efectivamente viven del sueldo de diputado o del sueldo de senador, yo les voy a contestar", insistió el exvicepresidente.