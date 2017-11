Senado debate acuerdo entre UPM y gobierno

Los titulares de Economía y Finanzas, Danilo Astori; de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León; de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, concurrieron hoy al Senado para exponer, cada uno en su área, sobre el estado de situación para la inversión de la empresa finlandesa UPM. La convocatoria fue propuesta por el nacionalista Álvaro Delgado y resultó apoyada por todos los partidos políticos.



El senador nacionalista Luis Lacalle Pou abrió la sesión y criticó “el secretismo con el que ha actuado este gobierno” en el tema. “Me di cuenta del porqué del secretismo. Lo que firmó el gobierno seguramente no lo podría haber hecho si lo conocía el sistema político y la ciudadanía (...) Sabemos quiénes se sentaron a negociar el acuerdo: por una parte el gobierno y por otra parte UPM. UPM obviamente defendió a la empresa, todavía estoy por saber quién defendió a los uruguayos. En el acuerdo nadie se sentó a defender a los uruguayos”.



“Este acuerdo en estas condiciones no me representa y estoy seguro que no representa a los uruguayos, el gobierno falló en la representación de los uruguayos", dijo. Y leyó más de 60 preguntas que llevó para los distintos ministros.

67 preguntas propone Lacalle a los 5 Ministros,y serán respondidas con seriedad y responsabilidad sin soberbias y con datos que ya fueron públicos — Ivonne Passada (@ipassada) 28 de noviembre de 2017

Cosse: “Estamos hablando de miles de puestos"

La titular de Industria, Carolina Cosse, realizó una exposición del marco general en el cual el gobierno ha encarado la negociación, destacando que "el proyecto de UPM está completamente alineado con los objetivos de desarrollo productivo sostenible de Uruguay”.



La ministra mostró una presentación sobre la cantidad de empleos que generaría la nueva planta: “Durante la fase de construcción, el proyecto generaría 4.000 puestos de trabajo”, señaló. “Estamos hablando de miles de puestos de trabajo” en una región que tiene altos niveles de pobreza, agregó, resaltando que “los puestos de trabajo generados serán de calidad y requerirán capacitación permanente, lo que se reflejará en remuneraciones sensiblemente superiores al promedio”. El PIB per cápita de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó crecería entre 10 y 15%, confirmó la ministra.

También la ministra @CosseCarolina muestra mapa de OPP c/crecimiento del PBI per cápita en esta década pero el rezago relativo de la región justamente en la región de influencia de la eventual planta. "Por eso incluimos capítulo de desarrollo territorial" pic.twitter.com/nzwqkHnc1l — Santiago Soto (@elsantisoto) 28 de noviembre de 2017

"Con el nuevo proyecto, Uruguay pasaría a ser el principal receptor de inversiones de UPM en el mundo (...) es la mayor inversión privada en la historia del país, e incrementaría en forma permamente el PIB de Uruguay en dos puntos porcentuales”, sostuvo la jerarca. Y añadió que "en el escenario más probable, UPM pagará, durante los primeros 20 años, 7 millones de dólares anuales, 10 veces el canon que pagan hoy las demás plantas en zona franca".

Desde la oposición se criticó que la ministra no estaba respondiendo a las preguntas realizadas momentos antes por Lacalle Pou:

Sería bueno conteste las preguntas que le hicieron en algún momento — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) 28 de noviembre de 2017

Pero luego de dos cuartos intermedios, los ministros procedieron a responder estrictamente las preguntas formuladas.



Cosse mencionó en la primera respuesta, por ejemplo, algunos aspectos legales y defendió que “la confidencialidad" que fue criticada por Lacalle Pou, diciendo que la misma "tuvo un límite temporal, que fue la firma del contrato e inmediatamente se hizo público” el documento.

Extensión del plazo de zona franca.

El ministro Danilo Astori respondió otra de las interrogantes planteadas, relacionada a la extensión del plazo de zona franca de UPM 1, en Fray Bentos: “Aclaro que la extensión, en caso de ocurrir, operaría a partir del año 2034 (…) Hay una argumento empresarial lógico y es que una empresa que se instala en un país con dos plantas es lógico que aspire a tener similar condiciones de funcionamiento en ambas de modo de facilitar” la gestión, dijo. “Sería muy difícil para esa empresa hacer esto eficientemente si tiene una planta que está operando en determinadas condiciones y otra en distintas. Ese es el fundamento esencial”, señaló.



Y dijo: “Estamos dispuestos a extender este plazo siempre que UPM 1 realice ciertas inversiones, que aun no ha sido decididas y hay que negociar, pero en caso de que no ese realicen no hay extensión de plazo. Y en caso de realizarse la extensión se triplica el canon que hoy está pagando UPM 1”.

Las inversiones del gobierno.

El ministro Víctor Rossi también dio respuesta a preguntas que involucran a su cartera: por ejemplo, sobre cuáles serán las inversiones que debe realizar el gobierno a solicitud de UPM: “Se están manejando estimaciones, se manejan alrededor de 4 mil millones de dólares por parte de la empresa privada y mil millones que tenemos como referencia en las obras que el gobierno tiene que asumir, pero el número preciso será consecuencia de los procesos de licitación que se están preparando para ponerse en curso”, dijo el jerarca.



Por otra de las preguntas, que refería a qué sucedería si UPM decide no construir finalmente la planta, Rossi dijo por ejemplo que se ha trabajado en la línea del ferrocarril central “con independencia de UPM. Si no existiera la posibilidad de esta nueva planta, esta decisión era imprescindible si es que de verdad queremos reconstituí el modo ferroviario en el país”.

Expropiaciones de terrenos.

En relación a las expropiaciones de terrenos, Rossi dijo que son alrededor de 250 los mismos y que “son un punto crítico del proyecto”. Señaló que “el monto no lo sabemos exactamente porque será producto del intercambio que la ley tiene previsto y que en última instancia deja al Poder Judicial en la decisión de resolver”. Rossi dijo que “estas 250 expedientes aproximadamente no son expedientes que incluyan enormes áreas, son muchos expedientes, pero de pequeñas y muy pequeñas áreas”.



Dijo que “en algunos casos” son expedientes creados solo por si “la realización de la obra se ve complicada por algún muro lindero”, entonces se hace para que “pueda ya tenerse el instrumento y el derecho de poder actuar sin pérdida de tiempo”. Además, Rossi dijo que “no son muchos los casos en los que se afectan viviendas”.