En el Senado ya votan la polémica ley de cincuentones

En la Cámara de Senadores se vota hoy miércoles la reforma del régimen jubilatorio previsto en la ley 16.713, conocido como solución para los cincuentones. El proyecto se aprobó en Diputados con votos del Frente Amplio más algunos legisladores blancos y colorados.



Legisladores del Frente Amplio, como la senadora del MPP Ivonne Passada, sostienen que se aprobará.

Hoy quedara aprobada en el Senado la "ley de los cincuentones " un derecho recuperado — Ivonne Passada (@ipassada) 20 de diciembre de 2017

La senadora de Asamblea Uruguay, Daniela Payssé, también aseguró que hoy se probará la ley:

Senado comenzó a tratar el proyecto de ley sobre " cincuentones". Será ley — Daniela Payssé (@dpayss1) 20 de diciembre de 2017

Algunos senadores de la oposición se expresan tanto en la sesión como en sus cuentas de redes sociales, en contra de las modificaciones propuestas:

FA impondrá con su mayoría una solución que es mala:



- para todos, cuesta U$S1500 millones más de lo justo y necesario

- para los #Cincuentones, los hace elegir ahora y no al jubilarse

- para la #SeguridadSocial, por ceguera ideológica buscan matar a las AFAPs#UruguayMereceMás pic.twitter.com/oHdOzZ8Ssj — José Amorín (@jgamorin) 20 de diciembre de 2017

En el Senado no vamos a votar ninguna modificación al régimen jubilatorio pic.twitter.com/ERssXvHqGe — GERMAN COUTINHO (@germancoutinho) 20 de diciembre de 2017

El senador nacionalista Álvaro Delgado sostuvo que “estamos convencidos que no es serio aprobar al galope un proyecto de ley de esta magnitud”.



Dijo también que hace unos años “hubo instancias” integradas por su partido “donde este tema estuvo arriba de la mesa y de ahí hasta el momento de hoy hicimos varias propuestas al respecto, tantas que algunas fueron parte del programa del Partido Nacional en campaña electoral”.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres dijo en la sesión que “hay una situación que sorprende porque la meta, el objetivo enceguecido, es generar algo que afecte al sistema mixto, que fue demonizado en el año 1996 y se dijo que había que destruirlo”.



“Los cincuentones son una excusa en todo esto, son un instrumento para llevar adelante otro proyecto”, señaló. Y dijo que lo que se está haciendo es poner “una pesada carga a los más jóvenes de nuestro país”.



“Es obvio que el Partido Independiente, como lo hizo en Diputados, va a votar en contra de este proyecto”, concluyó Mieres.

Larrañaga: "Vamos a votar este proyecto".

El senador nacionalista Jorge Larrañaga, por su parte, informó que “vamos a acompañar en general este proyecto con la bancada de Alianza Nacional. Frente a la nada, que es lo que hay hoy, esto es una respuesta".



“Estamos ante un tema de justicia. Todos los presentes, votemos a favor o en contra de este proyecto, somos conscientes en la necesidad de reparar esta situación de injusticia”, señaló.



”Estoy votando tranquilo esta solución legislativa porque como pienso jubilarme a los 73 años, si llego a los 73 y no hacemos ningún tipo de modificación vamos a cobrar con papel de ´cuete´ o con bono para algún comedor público, este sistema si no lo tocamos en serio va a reventar así que quede dicho esta puntualización con la tranquilidad con la que estoy analizando este tema”, dijo.



Pero resaltó que "el gobierno debió haber sido más prolijo y más expeditivo en esta solución para los cincuentones". “No me pueden convencer que la falta de solución termine siendo pagado por los cincuentones, por eso vamos a votar este proyecto, porque pese a los errores del gobierno va a significar un avance para este conjunto de personas que de lo contrario no lo tendrían”, dijo. "Las desprolijidades del gobierno la impericia demostrada en el proyecto, no puede ser pagada por los cincuentones".



"No es la mejor solución pero tenemos que respetar los derechos de los cincuentones, por eso acompañaremos en general el proyecto y no votaremos los artículos sobre desafiliación y fideicomiso", aclaró.