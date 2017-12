El Senado sancionará mañana la ley de los cincuentones

El Senado terminará de aprobar este miércoles la reforma del régimen jubilatorio previsto en la ley 16.713, conocido como solución para los cincuentones.



Además, en una intensa jornada legislativa, en la Cámara de Representantes se aprobará una ley impulsada por el oficialismo que interpreta la Constitución en el sentido de permitir el voto de los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior.



El proyecto sobre cincuentones se aprobó en Diputados con votos del Frente Amplio más algunos legisladores blancos y colorados. Pero el del voto en el exterior tendrá solamente el apoyo del Frente Amplio.



El malestar de la oposición no es por el tema en sí, sino que se entiende que se debió convocar a un diálogo para ver si el proyecto tenía una amplia base de apoyo. Esa posición la expondrá en sala el diputado nacionalista Pablo Abdala.



Asimismo en Diputados se aprobará la nueva ley de lavado de activos, que ya pasó por el Senado, un proyecto que deroga el artículo 116 de la Rendición de Cuentas que obliga a pagar un mínimo de trece jornales en la actividad portuaria, que ayer votó el Senado, entre otros proyectos en las maratónicas sesiones del final del año.



En Diputados se tratará la ley sobre el Estatuto de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía General, donde el Partido Nacional no tiene posición, según explicó Abdala, porque no se conoce el contenido del proyecto.



El proyecto sobre subsidios a la vivienda, que se había aprobado en ambas Cámaras, sufrió una ligera modificación en el Senado por lo cual deberá verse si en Diputados el cambio es aceptado.



Asimismo, hay otra modificación vinculada con el Código del Proceso Penal (CPP) para los juicios de menores, que establece la condición del doble juez como ocurre con los adultos. En este sentido los partidos tienen un acuerdo.



Ambas sesiones comenzarán temprano en la mañana.