Senado aprobó ley de cincuentones; Lacalle Pou y Larrañaga tuvieron votos diferentes

La Cámara de Senadores aprobó con 20 votos en 29 la reforma del régimen jubilatorio previsto en la ley 16.713, conocido como solución para los denominados cincuentones.



Los votos positivos se dieron de la mano del Frente Amplio y del sector Alianza Nacional, liderado por el senador Jorge Larrañaga, que ya había anunciado que “vamos a acompañar en general este proyecto" y explicó: "Frente a la nada, que es lo que hay hoy, esto es una respuesta".



Sin embargo expresó que "el gobierno debió haber sido más prolijo y más expeditivo en esta solución para los cincuentones".



“No me pueden convencer que la falta de solución termine siendo pagada por los cincuentones, por eso vamos a votar este proyecto, porque pese a los errores del gobierno va a significar un avance para este conjunto de personas que de lo contrario no lo tendrían”, dijo.



Pero este razonamiento no fue aprobado por los demás sectores de la oposición y el Partido Independiente, el Partido Colorado y el sector Todos, liderado por Luis Lacalle Pou, decidieron votar en contra.



"Hay una situación que sorprende porque la meta, el objetivo enceguecido, es generar algo que afecte al sistema mixto, que fue demonizado en el año 1996 y se dijo que había que destruirlo”, indicó el senador Pablo Mieres durante la sesión.



“Los cincuentones son una excusa en todo esto, son un instrumento para llevar adelante otro proyecto”, señaló. Y dijo que lo que se está haciendo es poner “una pesada carga a los más jóvenes de nuestro país”, agregó el senador.