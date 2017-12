Sector de Constanza salió al cruce de la Cancillería

El sector Casa Grande, que lidera la senadora Constanza Moreira, salió ayer a responder una serie de aclaraciones que habían sido realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile.

Según el grupo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) no negocia el trato nacional bajo el formato de listas negativas, por tanto sostiene que "no es correcto afirmar que Uruguay ya negocia con listas negativas" por ser miembro de ese organismo internacional.

Para Casa Grande, "es incorrecto afirmar que Uruguay ya negociaba bajo estos formatos y con todas estas cláusulas en la OMC". Según el sector, nuestro país estará obligando a estándares más exigentes en negociaciones de servicios.

Casa Grande fue uno de los primeros sectores, junto al Partido Comunista, que se opuso a la firma del TLC con Chile y propuso que la decisión de apoyarlo o no pase por un Plenario. El tema se abordará hoy en un Secretariado extraordinario, donde se debatirá sobre la posibilidad de convocar al máximo órgano del Frente Amplio.

Respuesta.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores salió a contestar al sector de Moreira.

Según el gobierno, la modalidad de consolidación de compromisos bajo listas negativas "tiene los mismos efectos en la práctica que si se consolidaran bajo listas positivas".

Por otro lado, sostiene que en caso que el "nuevo servicio" que se quiera proteger tenga características de tal innovación que no permita incluirlo dentro de uno de los compromisos existentes, el Estado no renuncia a su capacidad soberana de legislar. Además se niega que el acuerdo se negocie bajo la cláusula "de trinquete" (cuando unilateralmente se elimina una barrera y no se la puede reintroducirla), tal como sostiene Casa Grande.